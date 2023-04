Transports : il faut plus que des policiers pour éviter les crimes, selon des experts

Davantage d’agents de patrouille seront déployés du côté de Translink et plus d’agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) seront temporairement présents dans les transports en commun à Surrey.

S’il y a besoin de plus de ressources, nous nous assurerons de les rendre disponibles , a ajouté le premier ministre provincial, David Eby, lundi.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a également fait part de son souhait d’étendre la présence des forces de l'ordre dans les réseaux de transport de la province à son homologue fédéral, Marco Mendicino.

Oui, mais dès que ces agents partiront, les crimes reviendront , souligne Martin Andresen, professeur à l’École de criminologie de l’Université Simon Fraser (SFU). Selon lui, il faut traiter les causes plus profondes, comme les problématiques sociales et de santé mentale.

« Certaines personnes sont dans des situations de désespoir telles qu’ils se tournent, dans certains cas, vers des actes de violence. » — Une citation de Martin Andresen, professeur à l’École de criminologie, SFU

Dans une de ses études, il apparaît que les interventions de la GRC de Surrey liées à la santé mentale ont augmenté de près de 10 % au cours des cinq dernières années.

La GRC a annoncé qu'elle déploiera davantage de patrouilles dans les transports en commun à Surrey après qu'un adolescent de 17 ans eut été mortellement poignardé dans un autobus le 11 avril 2023. Photo : La Presse canadienne / Shane MacKichan

Parallèlement, des données montrent que, en dépit d’un pic récent d’incidents dans les transports, il n’y a pas plus de crimes commis cette année que l’an dernier. Selon la police des transports du Grand Vancouver, 167 crimes violents ont été commis entre janvier et avril l’an dernier, comparativement à 169 au cours de la même période cette année.

Des espaces pour prendre soin de la santé mentale

Selon Kelly Sundberg, professeur de criminologie à l'Université Mount Royal, à Calgary, la présence accrue d’agents de patrouille dans le réseau de transports, dont les stations, risque d’évincer des personnes dans le besoin, qui utilisent ces lieux pour se réfugier.

Nous risquons de faire fuir ces gens, plutôt que de les aider , affirme-t-il.

D’après lui, une des pistes de solution à long terme serait de créer des haltes de santé mentale près des stations de transports afin de fournir de l’aide aux plus vulnérables.

Le professeur estime que les modifications législatives apportées par la province l’an dernier dans le but de construire des logements et des services communautaires près de stations de transports publics sont un pas dans la bonne direction.

Avec des informations d'Akshay Kulkarni