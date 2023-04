Catherine Fournier : de la honte à la fierté

Je ne voulais pas l’accepter parce que ça me faisait sentir faible. Je sais que ça n’a pas lieu d’être, aujourd’hui, j’ai beaucoup cheminé là-dessus. Mais à l’époque, avec mon bagage de vie, je ne trouvais pas que ça cadrait dans la représentation que je voulais me faire de moi-même.

Elle avait honte. De ne pas s'être sauvée en courant dès le premier geste non désiré. De ne pas avoir coupé les ponts avec LeBel par la suite. De ne pas s'être affirmée.

Catherine Fournier à l’hôtel de ville de Longueuil, le 16 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après avoir été la plus jeune députée de l'Assemblée nationale en 2016, elle est devenue mairesse de Longueuil en 2021. Je ne voulais pas que cette histoire-là vienne changer la lumière par rapport à ce que je fais dans mon parcours professionnel. Qu’on me donne cette étiquette-là. Ça continue de faire partie de mes préoccupations. J’ose croire que non.

Crainte des répercussions

Cette histoire-là , c'est la nuit d'horreur qu'elle a vécue en octobre 2017, à 25 ans. La députée du Parti québécois (PQ) était en tournée politique à Rimouski avec son collègue de la région, Harold LeBel. De retour chez lui, pendant des heures interminables , son mentor a tenté de l'embrasser, a dégrafé son soutien-gorge et lui a fait des attouchements sexuels.

Le choc est immense. Mais après quelques jours, la jeune femme décide de ne pas porter plainte. Pas parce que j’avais peur de ne pas être crue. Je suis certaine que dans le contexte social de l’époque, ma dénonciation aurait été prise très au sérieux [...] Par contre, ma crainte était que ça ait des répercussions sur moi...

L'élue craint de se faire montrer du doigt derrière les portes closes.

Dans les coulisses, dans les corridors, de sentir que la petite nouvelle était venue causer du trouble parmi les rangs. J’étais là seulement depuis quelques mois, il [Harold LeBel] était là depuis plusieurs années dans le parti. Il était apprécié, il était l’ami de tout le monde, en fait.

Alors, Catherine Fournier feint une amitié pour Harold LeBel et s'enfonce dans le déni. Dans l'année et demie suivant son agression, elle le côtoie régulièrement. Son malaise s'amplifie après les élections de 2018, alors que le caucus est réduit à 10 élus. Les contacts étaient encore plus fréquents .

Prendre ses distances

Le 11 mars 2019, Catherine Fournier cause la surprise en annonçant qu'elle quitte le PQ pour siéger comme indépendante, pour des raisons politiques . Elle l'admet, l'agression a contribué à son détachement. C'est certain que j'avais un certain soulagement dans le fait de prendre mes distances, ça permettait également de couper les ponts de façon plus définitive avec cette personne-là.

Mais le traumatisme la rattrape. C'est pas parce qu'on veut oublier qu'on oublie... Son silence lui pèse et elle se met à craindre que son agresseur fasse d'autres victimes. Je vais m'en vouloir toute ma vie , se dit-elle.

À l'été 2020, Catherine Fournier se rend à un poste de la Sûreté du Québec et porte plainte contre Harold LeBel.

À l'époque, pour la plaignante, il était crucial que son identité ne soit jamais dévoilée. Or, six mois plus tard, le jour de l'arrestation de son agresseur, son nom circule dans les médias, malgré une ordonnance de non-publication émise par le tribunal. Elle est dévastée.

Il y a une personne qui a dit mon nom en ondes et il y a eu tellement de détails sur mon identité que des liens ont pu se faire, se souvient-elle encore ébranlée. Je me suis sentie trahie. Ce qui devait être confidentiel devient dès lors un secret de polichinelle.

Le procès

À l'automne 2022, Catherine Fournier se rend à Rimouski pour témoigner à l'ouverture du procès d'Harold LeBel. L'exercice est éprouvant, des montagnes russes , surtout le contre-interrogatoire de deux heures. J’ai souvent senti que c’était moi qu’on accusait. Ça a été une expérience très émotive. C’est vraiment particulier à vivre. Je me dis que si ça a été aussi difficile pour quelqu’un qui a l’habitude de s’exprimer [...] Avec un procès devant jury, je devais raconter une histoire très intime, devant 14 personnes en plus des gens présents dans la salle de cour.

Les jurés l'ont crue et Harold LeBel est déclaré coupable d'agression sexuelle le 23 novembre. Un moment d' euphorie et de fierté pour elle.

Je suis satisfaite de mon expérience. J'ai eu un accompagnement vraiment exemplaire à travers tout ça, je sens que j'ai été bien soutenue par le système. [...] Si les personnes victimes font le choix de passer à travers le système judiciaire, il y a des ressources qui sont là, j'en ai bénéficié.

Photo: Radio-Canada / Ivanoh Demers Nouvelles images de Catherine Fournier. Pour le journaliste Thomas Gerbet. Photo prise à l’hôtel de ville de Longueuil, Québec Sur la photo: (Gauche à droite) Catherine Fournier dans son bureau Le 16 Novembre 2021 2021/11/16 KEYWORDS: Catherine Fournier, New Longueuil leader Longueuil politics. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pas de critiques envers le PQ

Moi, je n'ai vraiment rien à reprocher au Parti québécois dans cette histoire-là. Absolument rien. Parce que je n'ai pas dénoncé la situation à l'interne , affirme Catherine Fournier, qui dit n'avoir jamais sonné l'alarme auprès de son chef de l'époque, Jean-François Lisée, ni auprès d'aucun autre élu.

Visiblement préparée à la question, elle affirme que la promiscuité entre les élus et les rapports de pouvoir rendent le milieu politique propice aux agressions. Il y a aussi une espèce d'omertà qui fait en sorte que lorsqu'on milite pour une formation politique, on souhaite qu'elle bénéficie d'une image positive , ce qui découragerait les dénonciations à l'interne.

Elle soutient avoir reçu des confidences d'autres victimes dans les dernières années. C’est pas des comportements ou des situations qui sont propres à une formation politique ou à une autre.

Selon elle, un répondant indépendant en matière de violence à caractère sexuel pourrait favoriser les dénonciations. Parce que de penser qu'une personne victime va aller se confier au whip ou au chef de parti, moi je pense que ce n'est pas réaliste.

En mars dernier, Harold LeBel est passé devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Il a affirmé vouer un immense respect à Catherine Fournier et a reconnu l'avoir agressée. Il est sorti de prison au quart de sa peine.

La politicienne est-elle prête à lui pardonner?