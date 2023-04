L’exode de médecins préoccupe des résidents et une mairesse de l’est de l’Î.-P.-É.

Le départ de deux médecins de famille de la municipalité de Three Rivers préoccupe la mairesse et les résidents de cette région rurale située dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Un de ces professionnels devrait partir à la fin du mois de mai et l’autre à la fin du mois de juin. Leur départ laissera 2500 personnes du comté de Kings sans médecin de famille.

« J'ai été surprise, inquiète et dévastée. [...] Je suis très inquiète pour nos résidents. » — Une citation de Debbie Johnston, mairesse de Three Rivers

La mairesse de Three Rivers, Debbie Johnston, souhaite discuter d’une solution avec Santé Île-du-Prince-Édouard et des membres du gouvernement, notamment le nouveau ministre de la Santé, Mark McLane, et le premier ministre Dennis King.

On n'arrive jamais à savoir exactement pourquoi les médecins partent, que ce soit pour des motifs financiers, à cause de la charge de travail ou en raison de la gestion du système de santé , déplore-t-elle.

Le Dr Alexander McKinnon et le Dr Thor Christensen ont annoncé leur départ du Centre de santé de Montague la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

La mairesse Debbie Johnston rappelle que la liste de patients sans médecin de famille est déjà longue dans la région.

Cela fait allonger la liste de personnes sans médecin de famille dans la région à 5000, y compris ma propre famille. C'est assez dévastateur , ajoute-t-elle.

Résidents découragés

Résidents de la région, Diane Arsenault et sa famille ne pourront plus compter sur leur médecin de famille.

« C'est un peu partout, mais surtout en région rurale. C'est une situation de crise! » — Une citation de Diane Arsenault, résidente de Montague

Elle essaie de trouver des solutions de rechange, mais les options sont minces. Si tu ne peux pas voir ton médecin de famille, la seule option est d’aller dans une autre région ou dans une autre ville ou d'aller à l’urgence , déplore Mme Arsenault.

La région ne dispose pas de clinique sans rendez-vous et le service d'urgence de l'hôpital du comté de Kings, situé à Three Rivers, demeure lui aussi limité. Cela fait longtemps qu’on n'a pas accès à l'urgence la nuit. [...] Puis franchement, on hésite à aller à l'urgence, parce qu' on sait que le service déborde , précise-t-elle.

L’hôpital Kings County Memorial est situé à Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

Dans un communiqué, Santé Île-du-Prince-Édouard dit poursuivre ses efforts pour recruter des médecins de famille et des infirmières praticiennes dans la région.

La régie de santé de l’île rappelle que les patients des deux médecins qui partent auront accès aux services de télémédecine de la province.

Un nouvel hôpital

La mairesse Debbie Johnston espère que les plans d'un nouvel hôpital dans le comté de Kings contribueront à inciter les médecins à s'installer dans la région.

Le gouvernement de Dennis King avait prévu des fonds pour ce projet dans le budget provincial en 2021. Les travaux sont censés commencer au cours de l'exercice 2022-2023.

La mairesse dit approcher personnellement les étudiants en médecine qui font leur internat à l'hôpital du comté de Kings pour promouvoir sa municipalité.

J'ai toujours porté un grand intérêt aux étudiants en médecine qui viennent visiter l'hôpital ici afin de les accueillir et de leur montrer à quel point il s’agit d’un endroit fabuleux pour vivre et pour avoir une famille , ajoute Debbie Johnston.

L’exode des médecins à l’île

Depuis le début de l'année, c'est l'hémorragie. En mars dernier, deux médecins spécialistes en médecine interne de l'hôpital de Summerside ont annoncé leur démission. Ils devraient quitter leur emploi le 10 mai prochain.

En février, trois médecins ont annoncé leur intention de quitter la profession ou la province. Il s'agit de deux médecins de famille et d'un chirurgien plasticien.

À l'été 2022, quatre médecins de famille de la région de Charlottetown avaient aussi annoncé leur départ. Au total, dans toute l'île, près de 29 000 résidents sont sans médecine de famille. Et la liste ne semble pas près de se raccourcir.