Des douzaines d’enfants autistes retirés des garderies à T.-N.-L., faute de personnel

Le fils de Kristen Parsons-La Montagne, William, fréquente une garderie à Saint-Jean. William est un enfant autiste de trois ans et a parfois besoin de l’aide d’un éducateur à la garderie.

Vers la mi-janvier, Kristen Parsons-La Montagne dit qu’elle a été prise au dépourvu.

Nous pensions que tout allait bien , affirme-t-elle. Et puis un jour, mon mari est allé le chercher à la garderie et on nous a annoncé qu’il était retiré de la garderie en raison d’un manque de personnel et de ressources.

La nouvelle est tombée comme une brique. Trouver une place en garderie est déjà un obstacle de taille pour toutes les familles de la province dans un contexte d’une pénurie de main-d'œuvre et de longues listes d’attente.

Mais pour la famille Parsons-La Montagne, cette nouvelle représente un défi encore plus grand : trouver une garderie qui peut accommoder les besoins de William.

Déception et frustration

Kristen Parsons-La Montagne dit être déçue et frustrée parce que la fréquentation en garderie a permis à son fils de s’épanouir.

Kristen Parsons- La Montagne dit qu'elle envisage de déménager sa famille en Alberta pour trouver de meilleurs services pour son fils. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

Il est passé d’un petit garçon qui avait des problèmes d’autorégulation, de transition, d’aptitudes verbales et même d’alimentation, à un garçon qui pouvait aller à la garderie sept heures par jour!

Depuis que William a cessé d’aller à la garderie à la fin janvier, sa mère affirme qu’il régresse.

La famille a contacté plus de 100 garderies éducatives et privées et a même essayé d'engager une gardienne à la maison, sans succès.

Quitter la province, un choix déchirant

Kristen Parsons-La Montagne explique se retrouver devant un choix extrêmement difficile. L'un des parents devra quitter son emploi pour s’occuper de William. L’autre option serait de déménager dans une autre province.

Elle raconte s’être rendue récemment à Calgary et avoir déjà trouvé une place en garderie pour William.

Nous avons pu trouver trois garderies qui étaient prêtes à accepter William et qui ne l’avaient même pas rencontré! , dit-elle. Tout le monde était choqué qu’il soit si facile de le retirer pour des raisons de manque de personnel.

Kristen Parsons-La Montagne qualifie la situation de discriminatoire.

Une autre famille découragée vit le même drame

David et Janna-Lynn Pike ont deux enfants autistes et leur plus jeune, Benjamin, quatre ans, a aussi été retiré d’une garderie ce mois-ci. Selon eux, cette situation est inacceptable.

David, Ben et Janna-Lynn Pike chez eux à Paradise. Leur fils autiste Benjamin, âgé de 4 ans, a également été retiré d'une garderie car il avait besoin de l'aide d'un travailleur de soutien à l'inclusion. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

« C’est une situation très frustrante que d’apprendre que son fils est retiré de la garderie parce qu’il a besoin d’un soutien supplémentaire. » — Une citation de David Pike

Dans une lettre envoyée à la famille Pike par leur garderie de Paradise, la direction explique que pour s’occuper du plus grand nombre d’enfants, elle devait exclure les enfants présentant des besoins particuliers.

C’est une crise

Selon Leah Farrell, travailleuse sociale à la Société de l’autisme de Terre-Neuve-et-Labrador, des douzaines de familles tentent actuellement de trouver une place en garderie pour leur enfant autiste.

C’est une crise , lance-t-elle. C’est un mot que nous n’utilisons pas à la légère. Mais il s’agit bel et bien d’une crise au sein de notre communauté.

Leah Farrell est travailleuse sociale à la Société de l’autisme de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle dit connaître des douzaines de familles dont les enfants ont été retirés des garderies en raison d'une pénurie de travailleurs. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

Leah Farrell ajoute que les familles sont à bouts de nerf et ne savent plus vers qui se tourner.

Une modification des règles demandée

Le problème découle d'une modification législative apportée par le gouvernement provincial en 2017, qui exigeait que les personnes travaillant dans des services de garde réglementés améliorent leur formation pour obtenir au moins le titre d'éducateur de la petite enfance de niveau 1.

Le ministre de l’Éducation, John Haggie, a refusé plusieurs demandes d’entrevue de CBC. Dans une déclaration, un porte-parole du ministère affirme que la formation obligatoire permet d'améliorer la qualité de l'apprentissage et des soins offerts et que les travailleurs disposent de cinq ans pour améliorer leur formation, grâce à une aide financière de la province.

Benjamin Pike, quatre ans, a aussi été retiré d’une garderie ce mois-ci, à Paradise. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

Trista Wells, une éducatrice de la petite enfance qui travaille dans ce secteur depuis près de 16 ans, explique qu'auparavant, les garderies pouvaient embaucher des enseignants à la retraite ou des étudiants en travail social, par exemple, pour travailler avec les enfants à besoins particuliers, mais qu’elles ne peuvent plus le faire depuis que la province a modifié les règles en la matière. Elle espère que ces règles seront révisées.

Trista Wells précise qu’en raison de la pénurie de travailleurs, les garderies doivent souvent retirer les travailleurs de soutien à l’inclusion pour les affecter à d’autres secteurs afin de respecter le ratio requis entre les enfants et les éducateurs.

Nous n’avons pas d’autre choix que de les [enfants à besoins particuliers] retirer de la garderie, et ce n’est pas juste pour eux. Cela crée beaucoup de stress pour tout le monde , lance-t-elle.

D’après un reportage de Heather Gillis de CBC