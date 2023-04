Hockey féminin : 5 équipes en lice pour la saison de la nouvelle ligue en Saskatchewan

En Saskatchewan, 5 équipes sont en lice pour la saison 2023-2024 de la nouvelle ligue provinciale de hockey junior féminin. Cette ligue vise les joueuses de hockey de la province âgées de 18 à 22 ans et débutera l’automne prochain.

Les équipes seront basées à Regina, Lumsden, Outlook et Kindersley, ainsi qu'une équipe du sud-ouest représentant la région de Swift Current et Gull Lake.

La nouvelle ligue destinée aux joueuses âgées de 18 à 22 ans réjouit des hockeyeuses à l'image de Sage Babey. Âgée de 16 ans, elle a représenté l'équipe de la Saskatchewan aux Jeux d'hiver du Canada 2023.

Même si l'attaquante s'est déjà engagée à jouer au hockey au sein de la National Collegiate Athletic Association, aux États-Unis, elle estime que la ligue est une excellente solution pour les femmes qui souhaitent continuer à jouer au hockey en compétition.

Je pense que c'est une excellente option, si vous n'êtes pas tout à fait prête à déménager ou à jouer à l'université ou au collège , se réjouit-elle.

La gardienne de but de l'équipe de la Saskatchewan aux Jeux d'hiver du Canada de 2023, Paige Fischer, ne cache pas aussi son enthousiasme face à cette nouvelle ligue.

Trop de filles dont la carrière au hockey mineur a pris fin sont assises à la maison alors qu'elles auraient pu continuer à jouer au hockey, mais elles ne l'ont pas fait parce qu'elles n'avaient nulle part où aller , souligne-t-elle.

Développer le hockey féminin

Selon l’entraîneuse-chef de l'équipe féminine de hockey des moins de 18 ans de la Saskatchewan aux Jeux d'hiver du Canada de 2023, Robin Ulrich, la nouvelle ligue offre plus de possibilités aux femmes dans le monde du hockey.

Peut-être qu'un jour, cela débouchera sur un championnat des moins de 22 ans pour ces équipes. Je pense que c'est l'occasion de placer la barre très haut et de continuer à construire et à développer le hockey féminin , note-t-elle.

D'après le président de la ligue saskatchewanaise de hockey féminin des moins de 18 ans, Blaine Stork, la nouvelle ligue était attendue depuis longtemps.

Le hockey junior est une très longue tradition du côté masculin et ce sera formidable pour les filles qui se lanceront dans la compétition pour bâtir leur propre histoire , estime-t-il.

Quand on regarde notre province, je pense qu'il y aura d'autres communautés qui se joindront à nous au fur et à mesure que les saisons avanceront et qui voudront une équipe parce qu'elles ont un groupe de joueuses disponibles dans leur communauté.

Au cours de la dernière décennie, les inscriptions au hockey mineur féminin dans la province ont augmenté de plus de 1600 joueuses, selon Hockey Saskatchewan.

Avec les informations de Will McLernon