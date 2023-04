Les Griffons ont convaincu le RSEQ de demeurer en Division 1

À la fin du mois de mars, les têtes dirigeantes des Griffons et du Cégep ont dû affronter un comité d’évaluation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) afin de le convaincre que l’équipe était bel et bien à sa place dans la meilleure division québécoise, et ce, malgré un rendement de 13 victoires et 73 défaites au cours des cinq dernières saisons.

Le programme a aussi procédé à l’embauche de Christian Milette, qui succède à Johatan Jean-Pierre. Le contrat de ce dernier n'a pas été renouvelé il y a quelques semaines. Ses joueurs avaient tenté de convaincre la direction du Cégep de l’Outaouais de changer son fusil d’épaule, mais la décision a été maintenue.

En 2022-2023, les Griffons ont terminé en 9e position dans une ligue comptant 12 programmes. (Photo d'archives) Photo : Guy Photographie

Christian Milette, qui est aussi un employé de Radio-Canada, a mené l’équipe de basketball juvénile masculin du Phénix de l'École polyvalente Nicolas-Gatineau à la finale provinciale au cours des deux dernières saisons.

Au-delà du sport, l’entraîneur tient aussi à ce que ses joueurs réussissent à l’école. J’ai moi-même joué au basketball jusqu’au niveau universitaire en complétant trois baccalauréats et une maîtrise. Ça demande de la discipline et un encadrement, mais c’est possible , a expliqué M. Milette dans le communiqué de presse des Griffons.

L'équipe est désormais dirigée par Christian Milette (à droite), qui travaille également à Radio-Canada Ottawa-Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Mireille Baril Photo

Le Cégep de l’Outaouais avait mentionné en entrevue, à la mi-mars, vouloir embaucher un entraîneur qui allait être en mesure de recruter les meilleurs basketteurs de la région pour ainsi ne plus les laisser passer aux mains des programmes de tête, à Montréal et à Québec.