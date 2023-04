Des refuges temporaires à Moncton resteront ouverts deux mois de plus

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a ouvert ces refuges le long de l’avenue Mark et de la rue Saint-Georges l’an dernier pour augmenter le nombre de lits pour les sans-abris en hiver. Ils devaient fermer à l’échéance des contrats conclus avec les groupes qui s’en occupent.

Toutefois, le conseil municipal de Moncton a décidé unanimement lundi soir de continuer de louer jusqu’à la fin de juin au gouvernement provincial le centre communautaire de la rue Saint-Georges, qui est une propriété municipale. L’organisme The Humanity Project gère ce refuge temporaire.

Ce bâtiment le long de l'avenue Mark à Moncton sert aussi de refuge temporaire pour les sans-abris jusqu'à la fin de juin 2023. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Le programme ReBrancher du YMCA gère l’autre refuge temporaire de l’avenue Mark. Le directeur du programme, Trevor Goodwin, confirme que le gouvernement a prolongé le contrat jusqu’à la fin de juin.

Le conseiller municipal Charles Léger apporte une explication.

La décision d’avoir une extension a été demandée par la province du Nouveau-Brunswick afin de pouvoir compléter son plan. Donc, ils nous disent qu’à la fin du mois de mai, il y aura un plan exact sur le futur de refuges, qui va probablement être une proposition de transférer le refuge à un centre, un genre de drop-in. On n’a pas tous les détails , affirme Charles Léger au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Une personne sans abri qui dort sur le trottoir de la rue Main au centre-ville de Moncton. (Photo d'archives prise en octobre 2021) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le gouvernement envisage d’ouvrir un centre d’accueil du genre drop-in dans le centre communautaire de la rue Saint-Georges, selon la directrice des loisirs de Moncton, Jocelyn Cohoon.

Il n’a pas été possible d’obtenir des commentaires du gouvernement provincial à ce sujet.

Charles Léger espère des mesures concrètes. La Municipalité, souligne-t-il, s’est entendue avec l’organisme Downtown Moncton Centre-ville pour faire des travaux de nettoyage au centre-ville. Moncton s’engage aussi à installer des caméras de surveillance dans la rue Saint-Georges et à offrir un service d’entreposage des effets personnels des sans-abris, indique M. Léger.

Mais si toutes ces choses-là ne sont pas assez, par exemple, que l’on voit quelque chose de significatif par la fin du mois de juin, on va certainement avoir une conversation très différente parce que même hier soir il y a des conseillers qui commencent maintenant à avoir du doute. Moi, certainement, c’est préoccupant, tout simplement aussi parce que la plupart des sans-abris sont dans un endroit très concentré, et ça, c’est problématique. Les commerçants sont frustrés, mais il n’y a pas de solution magique et tout simplement déménager le problème, ça ne nous aide pas , fait entendre Charles Léger.

Environ 135 personnes ont fréquenté les refuges temporaires

Environ 60 personnes ont fréquemment passé la nuit dans le refuge de l’avenue Mark durant l’hiver et environ 75 dans celui de la rue Saint-Georges, selon Mme Cohoon.

Trevor Goodwin, qui craignait les conséquences de la fermeture des deux refuges temporaires en avril, milite pour un centre d'accueil qui serait ouvert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Il se réjouit que le gouvernement envisage ce service.

Les personnes vulnérables avec lesquelles nous travaillons ont parfaitement le droit et le mérite d'avoir accès à un espace communautaire et de sentir qu’elles font partie de la communauté , affirme M. Goodwin.

Trevor Goodwin est le directeur du programme ReBrancher du YMCA à Moncton. (Photo d'archives prise en 2020) Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le vote du conseil municipal lundi n’est pas une garantie que le bâtiment de la rue Saint-Georges va devenir un centre d’accueil, selon Jocelyn Cohoon.

Plusieurs conseillers municipaux ont remis en question cette possibilité, dont le maire suppléant, Bryan Butler, qui estime qu’il vaudrait mieux trouver un autre endroit.

Moncton compte aussi deux refuges permanents pour les sans-abris, soit ceux des organismes communautaires Maison Nazareth et Harvest House.