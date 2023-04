Valorisation du français : 300 $ aux enseignants pour acheter des livres québécois

Les livres achetés doivent servir à garnir les bibliothèques de plus de 34 000 classes. Au total, la mesure coûtera 55,6 millions de dollars d’ici 2027 et permettra d’acheter environ 18 livres par année.

Donner le goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge ne peut être que positif pour leur développement et leur réussite scolaire. Et développer cet intérêt n’est possible que si nous rendons disponibles le plus de livres de qualité possible pour nos élèves , allègue Bernard Drainville dans un communiqué.

Le ministre souhaite aussi valoriser l’enseignement et la lecture par son annonce. Elle cadre dans les priorités qu'il s’est données dans son plan pour redresser la situation dans les écoles du Québec qu’il a présenté en début d’année.

Le gouvernement croit également que l’annonce constitue une bonne mesure pour contrer le déclin de la langue française dans la province.

Plus de détails à venir…