Des infirmières au 911 libèrent les ambulanciers pour des cas plus urgents

Depuis novembre dernier Emergency Health Services (EHS), la société qui gère le service d'ambulance, a ajouté quatre infirmières autorisées à l'équipe d'ambulanciers paramédicaux et de médecins de soutien pour aider les gens qui appellent le 911 et les ambulanciers paramédicaux sur le terrain.

Jessica Chisholm raconte que beaucoup de gens qui appellent le 911 sont un peu choqués d'apprendre qu'ils sont aidés par une infirmière autorisée.

« C'est un tout nouveau programme » — Une citation de Jessica Chisholm, infirmières autorisées service 911

La Nouvelle-Écosse est la première province au Canada à avoir cette combinaison d'expertise dans son centre de communication 911, qui a traité environ 190 000 appels l'an dernier.

Jessica Chisholm et les autres infirmières travaillent de 7 h à 23 h et traitent chaque jour des cas dont la vie n’est pas en danger et qui ne nécessitent pas de soins ou de traitement urgents.

Au lieu de cela, les infirmières évaluent la situation, font un historique du patient et suggèrent d'autres options que l'hospitalisation en ambulance.

Nous examinons un peu plus leurs médicaments et leurs antécédents médicaux pour brosser un portrait d'ensemble et comprendre tout ce qui se passe , explique-t-elle.

Ça inclut la dynamique du domicile, si un patient est seul à la maison, alors on sait qu'il aura probablement besoin d'une ressource parce qu'il est seul, il n'est pas en mesure de se transporter à l'hôpital.

Réduction de la pression sur le service des urgences

Jessica Chisholm dit que même si une ambulance doit être envoyée, une personne ayant un problème de santé moins grave peut devoir attendre que des cas plus urgents soient traités en premier. Elle dit que se faire rassurer par une infirmière aide.

Juste pour entendre une autre voix et leur donner des conseils provisoires s'ils attendent une ambulance ou pour les aider à naviguer dans le système pour trouver les différentes ressources à leur disposition , indique Jessica Chisholm. C'est un privilège d'être dans cette position.

Les infirmières autorisées, qui font partie de l'équipe du 911 depuis novembre dernier, aident les patients qui ont des urgences qui ne mettent pas leur vie en danger à trouver un moyen de faire face à leurs problèmes. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le directeur médical provincial pour Emergency Health Services (EHS), Andrew Travers, affirme que les infirmières fournissent de meilleurs soins aux patients .

Ça permet aux infirmières de se concentrer sur certains des appels de faible gravité , explique-t-il. Avant, quand les gens appelaient le 911, c'était un transport en ambulance vers les urgences et tout reposait sur une conversation de deux minutes.

Il remarque aussi qu’une conversation plus longue peut permettre de déceler des détails importants.

« Tout n'a pas besoin d'aller vers le [service d'urgence] déjà débordé. » — Une citation de Andrew Travers, directeur médical provincial Emergency Health Services

Jusqu'à présent, les infirmières ont répondu à environ 500 appels. Ce n'est pas assez, selon lui, pour savoir combien de transports en ambulance ont été évités grâce à l'ajout des infirmières autorisées.

Le syndicat qui représente les ambulanciers paramédicaux en Nouvelle-Écosse croit que tout aide est utile pour aider à enlever la pression sur ses membres. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le syndicat qui représente les ambulanciers paramédicaux en Nouvelle-Écosse appuie le programme.

Je pense que cela sera utile à long terme , déclare Kevin MacMullin, directeur commercial du syndicat. Le tri des appels sera beaucoup plus efficace.

Il constate que le service d’ambulance manque de personnel comme la plupart des autres domaines des soins de santé. Nous sommes en pleine crise , confie-t-il.

Tout ce qui atténuera certains des appels de faible acuité auxquels nous n'avons pas besoin de répondre permettra aux ambulanciers paramédicaux de se concentrer plus facilement sur les appels les plus importants.