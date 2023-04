Le premier ministre néo-écossais appelle à une réflexion trois ans après la tuerie

M. Houston a publié une déclaration affirmant que l'impact de la tragédie dans le nord et le centre de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 se fait toujours sentir.

Les drapeaux de l'Assemblée législative et de tous les édifices du gouvernement provincial sont en berne depuis mardi, au lever du soleil, et ils le resteront jusqu'au coucher du soleil mercredi.

Le drapeau de la Nouvelle-Écosse flotte au-dessus d'un mémorial improvisé à Portapique, le 22 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le premier ministre encourage d'ailleurs tous les citoyens, entreprises et organismes communautaires qui arborent des drapeaux à les mettre en berne pendant cette période.

Premier anniversaire depuis le rapport

Le mois dernier, une enquête publique a publié un rapport final de 3000 pages qui mettait en évidence une litanie d'erreurs commises par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de son intervention, et appelait Ottawa à repenser le rôle central de la GRC dans le maintien de l'ordre.

L'enquête a appris que le tueur était déguisé en policier et conduisait une réplique d'une voiture de la GRC lorsqu'il a tué par balle 13 personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse, dans la nuit du 18 avril. Il avait ensuite tué neuf autres personnes le lendemain avant d'être abattu par deux policiers de la GRC.