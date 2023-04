« Aucun citoyen n’est venu chercher du sable », s’inquiète la mairesse Bélisle

Sans vouloir être alarmiste , la mairesse invite ses concitoyens à venir chercher l’un des 40 000 sacs de sable déjà prêts. On peut en faire jusqu’à 15 000 par jour , précise-t-elle.

Je viens d’avoir un briefing. On me dit que depuis [lundi] 17 h, il y a eu une augmentation de 11 centimètres pour la rivière des Outaouais, et de trois centimètres pour la rivière Gatineau , explique la mairesse en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

La Ville de Gatineau peut produire jusqu'à 15 000 sacs de sable chaque jour. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

France Bélisle ajoute qu’il est toujours difficile de prédire ce qui va se passer , mais que des outils technologiques permettent à la Ville de Gatineau d’anticiper que probablement 1000 maisons pourraient être inondées dès mercredi.

Afin de protéger leur maison, les citoyens peuvent se présenter au parc Louis-Roy, à l'intersection des rues Campeau et Hurtubise, à l'intersection des rues Versailles et Hurtubise, à l'intersection des rues Saint-Sauveur et Saint-Denis, au stationnement du parc La Baie, au centre communautaire Saint-Jean-Brébeuf et au chemin du Quai à la rampe de mise à l’eau.

Résidente de Pointe-Gatineau, Anick Gingras a choisi d’aider ses concitoyens avec les sacs de sable. Elle partage l’avis de la mairesse à l’effet qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

J’ai l’impression que, d’ici la fin de semaine, ça va se déployer pas mal. Les gens vont réaliser que l’eau monte. Il faut se préparer et prévoir des portes de sortie. Il ne faut pas rester dans une situation précaire sans demander un coup de main.

Anick Gingras, résidente de Pointe-Gatineau Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Secteurs à surveiller

Les autorités municipales sont déjà sur le terrain, assure la mairesse, particulièrement dans les zones les plus à risques, comme le quartier Pointe-Gatineau et le secteur de Masson-Angers.

Les rues où la circulation sera perturbée : rue Cartier

le secteur entre l'autoroute 50 et la rue Moreau

rue Adélard

rue Jacques-Cartier Est et Ouest

rue Riviera

rue Glaude

rue Saint-Patrice

rue Saint-Paul

boulevard Hurtubise Est et Ouest

rue Campeau

rue Versailles

chemin du Fer à Cheval

On regarde aussi dans le secteur Aylmer où on est en mode vigilance , énumère la mairesse.

Gatineau n’en est pas à ses premières inondations. La ville a été frappée par d’importantes inondations en 2017 et en 2019. L’an dernier, le niveau d’eau avait attiré l’attention et suscité l'inquiétude, mais après quelques jours, la Ville était passée de l’urgence à la surveillance .

La Ville de Gatineau fera le point sur la situation mardi, à 15 h.