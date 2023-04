Un carcajou a fait une rare apparition dans le sud de Calgary

Les carcajous sont des carnivores timides. Les apercevoir dans la nature est rare, même pour les chercheurs, alors pouvoir en photographier un aux limites d’une grande ville comme Calgary est exceptionnel.

Les deux photographes ont remarqué la présence du carcajou, lorsque ce dernier courait à travers les marais gelés. Il était bruyant , dit Gordon Cooke, un des photographes. Je ne savais pas ce que c’était jusqu’à ce que je le vois assez clairement pour prendre des photos , dit-il.

Pour le photographe animalier, ces images représentent le rêve d’une carrière commencée il y a 11 ans. C’est le summum de la photographie animalière , dit-il.

Le naturaliste albertain Chris Fisher explique que le carcajou vit surtout dans les régions boisées du nord et les montagnes. Solitaire et féroce, il ne craint pas de se battre contre des prédateurs plus grands que lui comme les ours, les loups ou les cougars. C’est le superhéros de la nature , lance le naturaliste.

Le carcajou est surnommé glouton, car c'est un charognard qui mange également des plantes, selon Parcs Canada. Photo : fournie par Gordon Cooke

Selon lui, le carcajou aperçu samedi dernier a quitté sa mère, car il est arrivé à maturité. Il espère qu’il n’aura pas trop d'interactions avec les êtres humains. La meilleure chose pour ce carcajou serait qu’il se rende dans les régions sauvages de l'Alberta pour y vivre et ne pas être photographié à nouveau.

Une recherche publiée en octobre 2022  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) affirme que le nombre de carcajous dans les parcs nationaux des Rocheuses est en chute en raison de la présence humaine, du piégeage et des changements climatiques.

La neige est un élément important de l'habitat du carcajou. Une diminution des précipitations dans les régions montagneuses et boréales pourrait limiter la capacité des femelles à trouver des endroits pour mettre bas et élever leurs petits.

Avec des informations de Jonathon Sharp