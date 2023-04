Un meilleur accès aux soins médicaux pour des travailleurs agricoles temporaires

Selon Sherri Saunders, directrice générale du Centre de santé communautaire de Chatham-Kent (CKCHC) qui s'occupe du programme, les travailleurs temporaires peuvent être confrontés à des problèmes d'accès aux soins de santé, notamment des retards dans l'obtention de leur carte de santé de l'Ontario, des barrières linguistiques et une réticence à quitter leur exploitation agricole pendant leurs heures de travail.

Grâce à ce nouveau financement, le CKCHC mettra sur pied une équipe composée d'une infirmière praticienne, d'une infirmière auxiliaire autorisée et d'un promoteur de la santé. Ils fourniront des soins aux 17 exploitations agricoles qui ont manifesté leur intérêt pour le programme lors de la présentation de la première demande de financement il y a plus de deux ans.

Selon Sherri Saunders, plus de 880 nouveaux patients pourront profiter du programme, ce qui répondra à environ la moitié des besoins de la communauté.

Un programme qui a fait ses preuves

Le programme est implanté à Truly Green Farms, une serre de tomates de Chatham, depuis 2018, et à Green Hill Produce depuis 2020.

À Truly Green Farms, la clinique du soir fonctionne une fois par mois et accueille sept patients par mois. Le partenariat avec le CKCHC permet également aux travailleurs de se rendre à la clinique entre deux visites sur site, explique Jennifer Vanesse, administratrice de bureau chez Truly Green Farms.

Cela permet à nos travailleurs étrangers temporaires d'avoir un médecin à qui s'adresser en cas de problème, au lieu d'aller aux urgences, et ils viennent une fois par mois pour toute évaluation , explique-t-elle.

Sur les quelque 200 travailleurs agricoles temporaires de l'entreprise, 75 % ont eu recours au programme de santé agricole, estime Mme Vanesse.

La clinique dispose d'un espace dédié à l'exploitation et l'équipe du programme apporte ses fournitures médicales.

Selon elle, le programme est populaire auprès des travailleurs parce qu'il rend les soins accessibles là où ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont besoin. Le personnel est disponible pour les soins de suivi et les travailleurs n'ont pas à subir de longues attentes dans les salles d'urgence.

Je sais qu'il y a des problèmes avec les barrières linguistiques et autres, mais il y a un traducteur sur place. Et puis je pense qu'il y a aussi le rapport avec les employés : savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie d'eux et qui veut s'assurer que leur santé et leur bien-être sont pris en charge , précise-t-elle.

Avec des informations de CBC