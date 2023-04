L’été s’annonce difficile pour les commerçants de la rue Wellington Sud

Le visage de la rue Wellington Sud est en train de changer. D'importants travaux ont commencé lundi avant-midi et vont se poursuivre jusqu'à la fin octobre. La fermeture partielle de la rue à la circulation automobile et les désagréments liés aux travaux, comme le bruit et la poussière, annoncent un été difficile pour les commerçants du secteur.

Les voitures ne peuvent plus circuler sur la rue Wellington Sud, entre les rues King Ouest et Sanborn, pour permettre la réalisation des travaux effectués sur les infrastructures souterraines et l'aménagement d'une nouvelle place publique.

C'est un grand coup à donner, mais dans six mois, cette partie du centre-ville va vraiment être méconnaissable , assure l'agent de liaison aux services des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, David Bombardier.

Les piétons et les cyclistes peuvent continuer d'y circuler et les commerces demeurent accessibles. Toutefois, le chemin pour se rendre aux commerces peut, à l'occasion, être plus long qu'à l'habitude.

C'est le cas, notamment, pour le Café Bla-Bla qui se trouve au coin des rues King Ouest et Wellington Sud. Le début va être catastrophique. Ils vont creuser ici pour faire les aqueducs. On a l'avantage d'être au coin de la rue, j'espère quand même avoir des gens cet été, mais reste qu'on s'attend à un été pénible , commente le copropriétaire du restaurant, Maxime Pothier.

Ce dernier craint de perdre une bonne partie de son chiffre d'affaires étant donné qu'il ne peut ouvrir sa terrasse cet été.

Le propriétaire du Joyeux Délices, Michael Evans, se prépare à vivre une autre saison pénible après celles de la pandémie. C'est au jour le jour pour moi. C'est un petit peu une aventure, on ne sait pas comment ça va aller, quand ça va être bloqué. Une entreprise, c'est un peu comme un jardin. Il fait beau, il fait pas beau, il y a une tempête, ça brise, on fait avec , ajoute celui qui tentera, comme il le peut, de vendre ses produits glacés.

Pour certains, il s'agit d'un mal pour un bien puisque les travaux vont amener une revitalisation de la rue. Une chose est sûre, c'est que ça fait longtemps que l'on attend ces constructions-là. Donc, on est très content de ce passage obligé , ajoute la copropriétaire du Liverpool, Annie Faucher.

On attend nos clients tout l'été. On va mettre tout en place pour être accueillant. On va prendre ça une journée à la fois , ajoute-t-elle.

Le stationnement de la rue Wellington Sud demeure accessible, notamment via la rue du Dépôt.

Les travaux, qui sont évalués à 11 millions de dollars, s'ajoutent à ceux du pont Saint-François sur la rue Terrill, dans le secteur du centre-ville.

