Le Comité des transports de la Ville a approuvé, lundi, la première partie du nouveau plan directeur des transports, dévoilant une vision qui vise à réduire le nombre de personnes qui dépendent de la voiture pour se déplacer à travers la ville au cours des prochaines décennies.

Ce plan va tracer la voie pour les 25 prochaines années : nous voulons plus de sécurité pour les cyclistes et les piétons. Nous voulons des déplacements à pied plus sûrs , a expliqué le président du Comité, Tim Tierney. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce que nous avons vu aujourd'hui.

Selon le document présenté par l’administration municipale, le plan directeur des transports d'Ottawa dresse le schéma de la planification, du développement et de l'exploitation des réseaux de marche, de vélo, de transport en commun et de voitures de la Municipalité jusqu'en 2046.

Le plan a dû être divisé en deux parties, car la COVID-19 a eu un effet si profond sur les habitudes de déplacement qu'elle a retardé la capacité de l'équipe municipale à collecter les données nécessaires, a expliqué la responsable du programme, Jennifer Armstrong, aux membres du Comité lundi.

Raison pour laquelle le plan présenté lundi ne couvre que les politiques de transport, le cadre pour dresser l'ordre de priorité des futurs projets et la liste prioritaire de projets de transport actif.

Dix des douze membres du Comité des transports ont voté en faveur de la première partie du plan. Les deux dissidents représentent des quartiers de l'est d'Ottawa : Matthew Luloff, conseiller d'Orléans-Est-Cumberland, et Catherine Kitts, conseillère d'Orléans-Sud-Navan.

Des conseillers déplorent des oublis dans l’est de la ville

Les conseillers de l'opposition ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de trottoirs et de pistes cyclables dans l'est d'Ottawa, soulignant la rapidité de la croissance de leurs communautés.

Je parle souvent du manque de transport en commun, du manque de pistes cyclables et du manque de possibilités de marcher dans Orléans-Sud-Navan, et j'espérais vraiment que le plan directeur des transports serait l'occasion de corriger certaines de ces lacunes , a expliqué Mme Kitts. Malheureusement, je n'ai pas vu cela se refléter dans le document.

Au cours de la réunion du Comité, M. Luloff a estimé que les résidents qui vivent dans les banlieues d'Ottawa risquent de choisir de prendre leur voiture si on ne leur propose pas d'autres solutions.

Catherine Kitts, conseillère d'Orléans-Sud-Navan Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Mme Kitts n’a toutefois pas écarté la possibilité de soutenir le plan lorsqu'il sera soumis au conseil municipal à la fin du mois.

Elle aimerait toutefois que le personnel lui garantisse que les grands projets d'infrastructure qu'elle souhaite voir se concrétiser à Orléans, tels que des lignes rapides de transport en commun par autobus, seront inclus dans la deuxième partie du plan, attendue pour 2025.

Des changements depuis 2013

Selon M. Tierney, qui était conseiller municipal lorsque le dernier plan directeur des transports a été approuvé en 2013, la plus grande différence dans la nouvelle version est l'accent mis sur le transport actif et des rues plus sûres.

Le document est également conçu pour être réexaminé tous les cinq ans afin de s'assurer qu'il tient compte des nouvelles technologies et des besoins de la ville.

Beaucoup de choses ont changé depuis le plan de 2013, notamment l'ajout des scooters électriques, des applications de covoiturage et l'introduction du nouveau plan officiel, l'année dernière. Le plan officiel a pour objectif de faire en sorte que la majorité des déplacements effectués à Ottawa le soient au moyen de modes de transport à faible émission de carbone, tels que la marche, les transports en commun, le covoiturage ou le vélo.

Une carte du réseau des parcours cyclables transurbains à Ottawa, avec les ajouts proposés en 2023. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

La Ville prévoit d'augmenter les pistes cyclables de 50 % d'ici à 2046, ce qui permettra d'ajouter des dizaines de parcours cyclables dans toute la ville.

L'accent sera mis sur les chaînons manquants , selon le plan, c'est-à-dire sur l'ajout ou l'amélioration de routes, de trottoirs et de chemins afin que les cyclistes ne soient pas laissés en rade en essayant de passer d'un parcours à l'autre.

Parmi les chaînons manquants à combler figurent un tronçon au sud du chemin Fitzgerald, la rue Main en direction du sud, la promenade Crestway et des tronçons de la promenade Campeau et de l'avenue Kanata.

Parmi les dizaines de nouvelles pistes cyclables proposées, le personnel souhaite créer un réseau élargi de pistes cyclables transversales et un réseau d'accotements pavés pour relier de petites communautés comme North Gower, Richmond, Kars et Manotick.

Le conseil municipal doit se prononcer sur la première partie du nouveau plan directeur des transports lors de sa réunion du 26 avril.