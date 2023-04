Saint-Mathieu-d’Harricana s’apprête à acquérir son église

La Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana se sent prête à aller de l’avant et faire l’acquisition de son église auprès de la fabrique.

Le conseil municipal entend adopter une résolution en ce sens, à sa séance régulière du 3 mai prochain, ont annoncé le maire Martin Roch et le conseiller Sébastien Morand, lors d’une assemblée publique d’information, lundi soir.

Les élus souhaitent ainsi retirer ce fardeau des mains du conseil de fabrique et assurer la conservation de cet édifice patrimonial érigé en 1925, comme le souhaite au moins 80 % de la population, selon un sondage.

L'église de Saint-Mathieu-d'Harricana a été érigée en 1925. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« L’étape d'aujourd'hui, c’est ça. On dit OK, on a assez consulté, on a assez réfléchi, on a assez compté. On pense que c’est juste ça qu’il faut faire, c’est l’acquérir, et on continue après ça. » — Une citation de Sébastien Morand

Une fois que la Municipalité aura acquis l’église, un processus qui pourrait prendre encore quelques mois, elle pourra se consacrer à animer le bâtiment et le site extérieur. Marché public, théâtre d’été et prestations artistiques sont au nombre des activités qui pourraient avoir lieu en plein cœur du village de 740 âmes.

Ce sont les possibilités qui nous intéressent. C’est un édifice qui a été bâti par des paroissiens, par des gens qui étaient là avant nous. On prend en charge ce patrimoine et on est content d’espérer que ça amène d’autres idées pour la jeunesse , poursuit celui qui est aussi président du comité pour la nouvelle utilisation de l’église.

Impact fiscal de 12 500 $

Une vue de l'intérieur de l'église, avec ses arches, à partir du jubé. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Municipalité propose d’acquérir le bâtiment pour la somme nominale de 1 dollar, tout en offrant la sacristie à la fabrique pour le culte. Les prévisions budgétaires pour maintenir l’édifice tel quel, tout en incluant l’investissement pour répondre aux exigences des assurances, font état d’un impact fiscal annuel de 12 500 dollars pour les contribuables.

Quand on fait le net, avec la location du presbytère, quand on considère l’argent qu’on va économiser en ne payant plus pour la location du sous-sol ni les frais partagés, on parle d’autour 12 500 dollars. Un cent du taux de la taxe foncière rapporte 9600 $ à Saint-Mathieu-d’Harricana, donc on dit que ça prend entre 1 cent et quart et 1 cent et demi du taux de taxes pour couvrir cette somme , fait valoir le maire Martin Roch.

Cette somme servirait uniquement à conserver l’édifice sous sa forme actuelle.

Le projet d’un marché coopératif, qui allierait à la fois un dépanneur et un café, est toujours à l’étude. Mais tout projet d’envergure qui nécessitera des investissements sera présenté à la population, assure le maire Martin Roch.

Trop pour la fabrique

Clémence Picard, présidente de la fabrique de Saint-Mathieu, est soulagée que la Municipalité soit prête à acquérir l'église. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le conseil de la fabrique de Saint-Mathieu souhaite se départir de l’église depuis déjà plusieurs années, alors qu’elle a dû mal à en assumer les coûts d’entretien. L’église est peu fréquentée et la sacristie suffit amplement pour accueillir la dizaine de fidèles qui se présentent aux célébrations.

Ça va nous enlever un gros fardeau, comme le chauffage, les assurances et l’entretien. Nous, on n’a plus d’argent pour l’entretenir, on serait obligé de la fermer si la municipalité ne la prend pas. Pour nous, c’est un bon soulagement. Moi, je suis bien prête à la laisser et je suis bien contente que la Municipalité la prenne , confie la présidente de la fabrique, Clémence Picard.

Des citoyens d’accord

Pour Denis Audet, « une municipalité qui veut se maintenir, il faut qu’elle investisse dans ses infrastructures, sinon elles dépérissent et la municipalité va dépérir aussi ». Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Aucun citoyen parmi la trentaine présente à l’assemblée publique n’a exprimé son désaccord avec le projet de la Municipalité.

Ce qui est intéressant, ça devient un milieu de vie pour les résidents de Saint-Mathieu, un lieu communautaire, un lieu de rassemblement. Et tout ça peut amener des projets, un développement culturel et social, peut-être même sportif à l’occasion. Je pense que c’est un beau projet en devenir , affirme Denis Audet.

Un autre citoyen, Pierre Laliberté, salue aussi cette initiative de la Municipalité. Autrefois résident de La Motte, il cite la prise en charge de l’église de cette localité en exemple.

Pierre Laliberté croit que Saint-Mathieu-d'Harricana doit faire l'acquisition de son église et s'inspirer de La Motte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon