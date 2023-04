Le bas prix du crabe pourrait forcer des pêcheurs de N.-É. à cesser leurs activités

L'industrie accuse l'inflation, les problèmes économiques et le fait que les consommateurs ont moins d'argent à dépenser.

Vous avez le marché américain avec des faillites bancaires et ils sont proches d'une récession , dit Osborne Burke, directeur général de la coopérative de pêche Victoria située à Neils Harbour.

C'est donc un défi pour les consommateurs qui essaient de survivre à des prix d'épicerie plus élevés, à des taux d'intérêt plus élevés, et ils ne se précipitent pas pour un dîner de crabe des neiges.

Jamie Vautour de Cap-Pelé pêche le crabe à Chéticamp. Photo : Radio-Canada

Avec les bas prix du crabe et la hausse du prix du carburant et de la main-d'œuvre et l’épaisse glace en début de saison, la situation n’est pas en faveur des pêcheurs.

De la glace [comme ça], je n’ai jamais vu ça , s’exclame Jaimie Vautour, un pêcheur de Cap Pelé embauché sur un bateau au Cap-Breton. On perd beaucoup de temps dans nos journées, faut juste être prudent.

La glace ne bloque plus l'accès au quai de Chéticamp. Photo : Radio-Canada

Cette semaine, la situation s’améliore et la glace n’est plus problématique, mais le prix au quai lui ne s’améliore pas

En fait, Osborne Burke dit que cela fait 15 ans que le prix à quai n'a pas été aussi bas.

« Nous espérons juste qu'il ne baissera pas davantage, car il arrive à un point où vous vous demandez si ça vaut la peine de pêcher. » — Une citation de Osborne Burke, directeur de la coopérative Victoria

Le début de saison précaire subit aussi les conséquences de la saison de l’an dernier. La mauvaise économie, et l’abondance de crabe venues d'autres marchés comme la Norvège a fait que beaucoup de crabes des neiges ne se sont pas vendus.

Les transformateurs essaient toujours de comprendre ce qu'ils doivent en faire.

L'année dernière, lorsque la saison a commencé, on payait les pêcheurs jusqu'à 10 $ [la livre], puis le prix est tombé à 8 $ et, en juillet de l'année dernière, il était tombé à 4 $ , dit Osborne Burke.

Nous avons donc maintenant beaucoup de produits coûteux qui sont toujours dans notre réserve qu'il va falloir vendre avec une perte importante et ça prend du temps et on est déjà dans une nouvelle saison.

Chris Poirier, président-directeur général de Poirier Fish. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle saison qui après un départ lent, ramène des quantités record de crabes au quai , en tout cas, à Chéticamp

Chris Poirier, le président-directeur général de Poirier Fish est surpris par tout ce crabe déchargé en si peu de temps.

C’est incroyable! Le monde plus vieux que moi plus âgés que ça fait cinquante ans qui font ça, ils n’ont jamais vu ça le montant de crabe qui est rentré dans le peu montant de temps , constate-t-il.

« Ça fait juste 4 à 5 jours qu’on a commencé et il y a déjà 20 % du quota à la cote! » — Une citation de Chris Poirier, président-directeur général Poirier Fish

Les réserves sont déjà tellement élevées que certains transformateurs n'achètent même pas de crabe des neiges en ce moment.

Certains pêcheurs ont déjà l’intention de prendre une pause et d’autres qui ont perdu leurs acheteurs dans certaines parties du Cap-Breton sont forcés de rester au quai.