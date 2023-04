Les Kings surprennent les Oilers et mènent la série 1-0

Des Kings de Los Angeles résilients ont effacé deux déficits de deux buts et ont fini par surprendre les Oilers d’Edmonton 4-3, en prolongation, grâce au but vainqueur d’Alex Iafallo.

Les Oilers ont fait preuve d’indiscipline en fin de rencontre. Edmonton avait le match en main quand Evan Bouchard, qui connaissait jusque-là un excellent match, a été chassé pour bâton élevé.

Anze Kopitar en a profité pour niveler la marque et pour forcer la prolongation alors qu’il ne restait que 17 secondes à faire en troisième période. Il s'agissait pour le capitaine des Kings d'un troisième point dans la rencontre, il en a récolté un quatrième sur le but gagnant.

Le scénario s'est répété en prolongation. À 9:19 de la première période de prolongation, Alex Iafallo a profité de l’absence de Vincent Desharnais, chassé pour avoir fait trébucher Blake Lizotte, pour inscrire le but décisif.

Les Oilers avaient été efficaces jusque-là à court d’un homme, empêchant les Kings de marquer lors de leurs quatre premières supériorités numériques.

Notre désavantage numérique a très bien joué ce soir, mais quand tu dois jouer dans cette situation à six reprises dans un match de séries éliminatoires, ce n’est pas idéal , a mentionné Jay Woodcroft après la rencontre.

C’est une malchance, ça fait partie du jeu, mais je dois être prêt à ça , a affirmé Vincent Desharnais pour expliquer le jeu sur lequel il a été puni. La rondelle était à plat sur la glace, j’ai tenté de la frapper et elle a rebondi par-dessus mon bâton. Je suis ensuite tombé et en étirant le bras pour la rattraper, j’ai fait tomber le joueur des Kings , a-t-il ajouté.

S’il est déçu du résultat final, l’entraîneur-chef des Oilers ne voit pas que du négatif, au contraire. Il croit que son équipe a bien joué dans les 40 premières minutes de la rencontre. Il est particulièrement content du jeu des siens en première période et à forces égales.

McDavid tenu en échec

Le capitaine des Oilers Connor McDavid n'a récolté aucun point, mais il a tout de même lancé cinq fois sur le filet adverse.

Nous avons tenu McDavid hors de la feuille de pointage, mais Draisaitl a inscrit deux buts , a mentionné Todd McLellan, l’entraîneur-chef des Kings. McDavid a eu un impact sur le match, car il nous a forcés à prendre deux punitions coup sur coup, ce qui a créé un cinq contre trois en leur faveur.

Bonne première période des Oilers

Leon Draisaitl a ouvert la marque quand il a accepté une passe précise de Mattias Janmark, dans l’enclave. Draisaitl avait lui-même amorcé la séquence en s’emparant de la rondelle dans son territoire et en la transportant jusque dans le territoire des Kings.

Ce but de Draisaitl était son 60e point en séries éliminatoires, un plateau qu’il a atteint en seulement 38 parties. Seuls Wayne Gretzky (26 matchs) et Mario Lemieux (34 matchs) ont atteint ce plateau plus rapidement que lui.

Evan Bouchard a ensuite profité d’une supériorité numérique de deux hommes pour marquer d’un tir du poignet, comme il l’avait fait en prolongation, six jours plus tôt au Colorado.

Evan Bouchard est venu bien près d’inscrire un deuxième but en deuxième période quand il a traversé la patinoire par le centre avant de se présenter devant Jonas Korpisalo, qu’il a déjoué d’un tir du poignet, mais la rondelle a frappé le poteau à la gauche du gardien.

Il a fallu attendre au début de la troisième période, pour voir les Kings s’inscrire au pointage. Il n’y avait que 52 secondes d’écoulées au tableau quand Adrian Kempe a déjoué Skinner d’un tir du revers pour réduire l’avance des Oilers à un seul but.

Huit minutes plus tard, Leon Draisaitl s’est emparé d’une rondelle libre devant Joonas Korpisalo, qu’il a battu d’un tir dans le haut du filet, c’était alors 3-1 pour les locaux.

Le deuxième but du match d’Adrian Kempe a redonné espoir aux Kings qui ont forcé la prolongation et remporté la rencontre.

Un air de déjà vu

Les deux équipes s’affrontent au premier tour des séries éliminatoires pour une deuxième saison de suite.

L’année dernière, les Kings avaient remporté le premier match à la Place Rogers par un pointage identique de 4-3. Les Oilers avaient ensuite remporté le deuxième match 6-0, puis la série en sept rencontres.

Le deuxième match de la série sera présenté mercredi, à Edmonton.

Sam Steel (13) est entouré par ses coéquipiers après avoir marqué. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Le Wild l'emporte difficilement

Ryan Hartman a marqué à 12:20 de la deuxième période de prolongation et le Wild du Minnesota a battu les Stars de Dallas 3 à 2 dans leur premier match des séries éliminatoires, lundi soir.

Hartman a trompé le gardien Jake Oettinger vers 1 h du matin, heure locale, mettant fin à un match de plus de quatre heures au cours duquel les deux gardiens ont réalisé des performances spectaculaires.

Filip Gustavsson a arrêté 52 tirs pour le Wild, dont 12 en troisième période et 17 en première période de prolongation.

Il a débuté le match plutôt que Marc-André Fleury, trois fois vainqueur de la Coupe Stanley, après que le tandem de gardiens eut partagé les matchs pendant la majeure partie de la saison.

Oettinger a réalisé 45 arrêts pour les Stars à son premier match de séries éliminatoires depuis sa performance de 64 arrêts dans le septième match du premier tour des séries de l'an dernier, en mai.

Le deuxième match aura lieu mercredi soir à Dallas.