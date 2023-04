Magog transformera bientôt un îlot de chaleur en espace vert 

Situé entre les rues Brassard, Saint-Luc et Édouard Est, l’Espace Saint-Luc offrira de nombreuses activités aux visiteurs. Il inclura entre autres beaucoup de plantations et une zone de pique-nique, soutient la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier. Il va y avoir des jeux libres et de l’agriculture urbaine en collaboration avec la Cépop, qui est un organisme communautaire qui fait de la nourriture. [Il y aura] des jeux d’entraînement, et en hiver, il va y avoir une butte pour que les jeunes du coin puissent aller glisser , énumère-t-elle.

Le projet a par-dessus tout une visée environnementale. Le terrain représentait en effet, jusqu’à maintenant, un îlot de chaleur.

Si on compare la température de ce secteur-là versus celle près du lac, il y avait quand même quelques degrés de différence au niveau de la chaleur. C’est un endroit qui est très habité, il y a beaucoup de densité à cet endroit-là, donc c’est un beau projet , constate Nathalie Pelletier.

Deux programmes de subventions gouvernementales ont été accordés à la municipalité pour mener ce reverdissement à terme. Au total, le terrain revitalisé fera l’équivalent de quatre terrains de football , précise la mairesse.

Les citoyens avaient déjà été consultés en 2021 quant à leurs idées sur l’avenir du terrain. Maintenant que le projet va de l'avant, le public sera invité à une plantation sociale d’arbres en juin. Une websérie sur ce nouvel espace vert et ses avantages environnementaux sera par ailleurs diffusée dans la prochaine semaine.

Le contrat accordé lundi inclut entre autres la plantation d’arbres et l’aménagement de sentiers.

L’Espace Saint-Luc devrait être aménagé et ouvert au public d’ici l’automne.