Gaspé encadre l’hébergement de courte durée

Il n’est désormais plus possible de convertir un logement en hébergement de courte durée sur le territoire de la Ville de Gaspé.

Le conseil municipal a adopté un avis de motion en ce sens lundi soir. Cette décision découle d’une consultation publique réalisée à l’hiver dernier.

Quelqu’un qui a un bloc d’appartements au centre-ville ou quelqu’un qui a un bungalow au centre du village de Rivière-au-Renard, dans ces cas-là, on va vouloir que ça soit loué à long terme, à des familles ou à des travailleurs par exemple, plutôt que ça soit converti en location court terme , mentionne l’élu.

Les nouveaux paramètres réglementaires ciblent aussi les résidences secondaires acquises en vue d’en faire de l’hébergement touristique.

L’objectif est vraiment d’encadrer l’hébergement touristique de courte durée de type Airbnb, parce qu’on est en pénurie de logements très sévère et on tente par tous les moyens de la résorber et c’est l’un des moyens de nous aider , indique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Les résidences dites principales ne seront pas touchées par la nouvelle réglementation.

La petite famille qui a une maison à Gaspé et qui part en vacances pour un mois, l’été, et qui décide de louer sa maison principale durant ce mois-là, quand ils sont partis, pourra continuer de le faire […] parce que de toute manière, ce n’est pas ça qui va venir résorber la pénurie de logements et ce sont des gens qui habitent déjà une résidence à l’année , explique M. Côté.

Daniel Côté indique que les droits acquis seront préservés, dans le mesure où les propriétaires ont leur permis de la CITQ en main pour gérer un hébergement locatif à vocation touristique.

« On veut cadrer pour l’avenir. Ceux qui n’ont pas encore de permis, ceux qui ne sont pas conformes ou ceux qui voulaient faire l’acquisition d’une propriété pour la convertir en location à court terme ne pourront plus le faire. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

L'avis de motion a été adopté lors de la séance du conseil municipal de lundi soir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Quelques exceptions sont toutefois prévues. Les chalets qui sont situés loin des routes municipalisées, donc dans certaines zones agroforestières, pourront continuer à être offerts en location de courte durée parce qu’on ne croit pas que ce sont ces [logements] qui viendraient aider à la pénurie de logements , ajoute le maire.

Cette nouvelle réglementation prévoit également que la Ville de Gaspé devra émettre un certificat d’autorisation pour un établissement d’hébergement touristique général.

Le conseil a prévu que les paramètres du règlement, qui sera adopté ultérieurement, entreront en vigueur dès l’adoption de l’avis de motion.

Autrement, le règlement final devrait être adopté à la prochaine séance du conseil municipal, le 1er mai prochain.

Consultation publique

Quelque 300 citoyens ont participé à la consultation citoyenne de la Ville à ce sujet. Daniel Côté ne se dit pas surpris du nombre de participants.

Les réponses non plus n’ont pas été nécessairement une surprise , explique-t-il. On savait qu’il n’y avait pas de diapason parfait au sein de la population à ce sujet, par contre on a tout de même été capable d’aller chercher ce que la majorité des gens pensait.

L’échantillonnage de participants a permis, selon le maire, de bien cerner les différents enjeux et les écarts de point de vue sur la situation.

Le maire rapporte que parmi les répondants, il y avait des gens qui cherchaient un logement, d'autres qui étaient propriétaires d'établissements de location. On a même eu, dit-il, des répondants qui envisageaient d’acquérir des bâtiments en vue de faire de la location à court terme et qui, évidemment, s’opposaient à toute forme de réglementation.

« Quand on fait le cumul des 300 répondants, qui ont des horizons différents et qui sont dans différents secteurs de la Ville, on arrive à une certaine tendance qui est venue se calquer sur notre réglementation. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

M. Côté indique que la Ville est toujours ouverte aux commentaires constructifs d’ici l’adoption du règlement officiel.