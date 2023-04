Des citoyens accueillent de pied ferme les membres du conseil municipal de Rouyn-Noranda

Nous devons poursuivre la lutte et exiger l’atteinte des normes nationales, a plaidé Miguel Charlebois. Allez-vous continuer de baisser les bras et de plier devant le gouvernement caquiste et Glencore ou vous comptez défendre la santé, les intérêts économiques, culturels et sociaux de tous les citoyens de Rouyn-Noranda?

La déclaration d’ouverture de la mairesse Diane Dallaire, qui s’est voulue rassurante, n’a pas apaisé les manifestants. Les interventions au sujet de la Fonderie Horne étaient bruyamment applaudies par ces derniers.

Je lui ai demandé [au médecin] si les maladies chroniques inflammatoires qui m’affligeaient pouvaient être en lien avec ce qui se passe dans la qualité de l’air. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait certainement pas l’affirmer de manière ferme, mais que cela me rendait des plus vulnérables , a enchaîné Sylvie Nicole.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, se défend d'ignorer la santé et le bien-être des citoyens. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mme Dallaire se défend d’abandonner les citoyens et de sacrifier leur santé. Elle rappelle que les positions de la Ville de Rouyn-Noranda s’arriment à celles de la santé publique, qui juge acceptable le seuil de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air. C’est également la direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue qui a recommandé l’instauration d’une zone tampon dans le quartier Notre-Dame.

Oui, nous souhaitons avoir un plan plus clair pour l’atteinte du trois nanogrammes, c’est clair, c’est pour cela que je dis qu’on ne baisse pas les bras [...] C’est la même chose pour la zone tampon qui est aussi en lien avec une recommandation de la santé publique. Partant de là, le conseil décide de jouer son rôle de vigie. Nous sommes présents constamment dans le dossier , assure-t-elle.

Séance ajournée

La mairesse Diane Dallaire a interrompu la séance du conseil pour marquer son désaccord avec un juron prononcé par l’un des citoyens, qui s’exprimait selon elle de façon vindicative. Les travaux ont repris une quinzaine de minutes plus tard devant une salle quasi déserte.

C’est parce qu’on [veut] de l’air respirable , a scandé une citoyenne, interrompant du même coup Mme Dallaire. Faudrait peut-être écouter les citoyens , a enchaîné un citoyen.

Isabelle Fortin-Rondeau considère que le dossier de la qualité de l'air est devenu «très émotif», ce qui contribue selon elle à expliquer la colère des citoyens. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Isabelle Fortin-Rondeau, du collectif Mère au front, regrette l’ajournement des travaux même si elle reconnaît que les membres du conseil de ville se trouvent dans une position difficile.

« On ne veut pas faire semblant d’être un endroit sain. On veut être un endroit sain. » — Une citation de Isabelle Fortin-Rondeau, militante de Mère au front

La mairie dit nous comprendre et nous entendre, mais leurs déclarations sont toujours très loin de ce que nous demandons. On aimerait juste les entendre dire qu’ils aimeraient que la norme soit respectée, qu’ils ne sont pas d’accord avec l’entente [...] On rêve de les entendre être dissidents, on rêve de les entendre, peut-être, être un peu plus courageux qu’en ce moment , confie en entretien Mme Fortin-Rondeau.

Diane Dallaire a profité de la reprise des travaux pour rappeler que la Ville de Rouyn-Noranda ne tolère pas l’intimidation, l’incivilité et l'irrespect envers ses employés et représentants.