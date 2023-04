Contrat d’Alstom : Québec d’abord refuse la main tendue de Québec forte et fière

Selon nos informations, cette rencontre a été proposée par l'équipe du maire, Bruno Marchand. Tous les élus de l'opposition officielle y étaient conviés ainsi que des experts du Bureau de projet pour répondre à des questions plus sensibles sur le contrat d'Asltom.

L'entente avec le fournisseur du matériel roulant doit être entérinée par le conseil municipal, mardi, avant la signature officielle du contrat prévue d'ici quelques jours. Après six heures de discussion en comité plénier, lundi, le chef de l'opposition officielle a fait savoir qu'il lui manquait des informations importantes avant de donner son appui.

On va avoir besoin d'un peu plus de jus. On va proposer de surseoir au vote , a déclaré Claude Villeneuve en point de presse.

Claude Villeneuve aurait aimé avoir plus d'informations sur le budget avant d'être appelé à se prononcer en faveur ou contre son adoption. Photo : Radio-Canada

M. Villeneuve aurait aimé avoir plus de détails sur les clauses de résiliation du contrat et obtenir plus de précisions sur la facture actualisée du projet. Il existe une estimation des coûts qui date de décembre 2022 , a-t-il souligné en rapportant les propos du directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

Lors du comité plénier, le directeur Genest a répété qu'il ne pouvait pas rendre ces informations publiques pour ne pas nuire au bon déroulement des négociations qui se poursuivent toujours pour le volet infrastructure du projet.

Québec d'abord a proposé de tenir une séance à huis clos.

Refus

Tard en fin de soirée, l'équipe du maire Marchand a confirmé les informations de Radio-Canada. Le cabinet précise que notre équipe était prête à entendre les recommandations et les besoins de Québec d'abord pour faire avancer le projet de tramway qui est cher à nos deux partis.

Québec forte et fière a proposé une rencontre à huis clos, comme il était demandé . L'opposition officielle a décliné l'invitation pour des raisons qui leur appartiennent.

Appelé à réagir, le cabinet de l'opposition officielle précise qu'elle a bel et bien reçu une invitation à quelques heures d'avis. On souligne toutefois que la demande de Québec d'abord était que tous les élus soient invités à y participer, pas seulement l'opposition officielle. On fait valoir que même si certains élus sont contre le projet de tramway, ils ont le droit d'avoir la même information.

« Un moment donné, susciter l'adhésion avec un couteau sur la gorge, ça ne marche pas. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle

Absence

Québec d'abord pourrait avoir l'appui que la deuxième opposition pour reporter le vote sur le contrat d'Alstom. Équipe priorité Québec estime que rien ne presse. Le parti est en faveur de tenir une séance à huis clos. Le chef, Patrick Paquet, est favorable à ce que ses deux élus signent des ententes de confidentialités s'il le faut. Il faut mettre la main sur ce contrat-là , a-t-il affirmé.

Si le vote est repoussé, les conséquences sur le contrat pourraient être mineures à court terme, assure le directeur du bureau de projet. Je n'ai aucune inquiétude , a dit Daniel Genest à la presse à propos de cette hypothèse. Selon lui, Alstom ne sera pas ébranlée par ce nouveau délai.

Daniel Genest est directeur du bureau de projet du tramway. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Mais si le conseil municipal refuse de surseoir au vote mardi, l'opposition officielle, qui appuie le projet de tramway, pourrait bien voter contre.

Dans ce cas, l'équipe du maire pourrait tout de même obtenir une majorité pour adopter le contrat. Claude Villeneuve a confirmé que sa conseillère du district Vanier-Duberger, Alicia Despins, sera absente, mardi, lors de la séance du conseil municipal. Dans ce cas, le maire Bruno Marchand n'aura besoin que d'un seul appui pour adopter le contrat. Québec forte et fière pourra compter sur le vote de Jackie Smith, cheffe de Transition-Québec.