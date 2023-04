Un ours qui aime les boissons gazeuses engloutit 69 canettes

Sharon Rosel, résidente d'Earls Cove sur la côte Sunshine en Colombie-Britannique, s’est réveillée jeudi dernier pour découvrir qu'un ours gourmand s'était introduit dans sa voiture. L'ours a englouti 69 canettes de boisson gazeuse, en débutant par le soda à l'orange avant de passer au cola et à la racinette, s’arrêtant aux boissons diètes.

Sharon Rosel, propriétaire d'un camion de cuisine de rue, explique qu'elle avait acheté le soda pour son commerce la veille au soir. Vivant en région isolée, elle dit avoir affaire à des ours quotidiennement et être normalement très attentive à ne pas laisser de nourriture dans son véhicule.

Or, elle ne s'attendait pas à ce que l'ours soit attiré par les boissons gazeuses.

Je côtoie les ours depuis que j'ai la taille d'une sauterelle, et je ne les ai jamais vus s'attaquer à une boisson gazeuse , a déclaré Sharon Rosel.

Des boissons sucrées, un réveil amer

Sharon Rosel raconte qu'elle a été réveillée par son chien vers trois heures du matin jeudi. En regardant à l’extérieur, elle a vu un ours noir entouré de débris de verre provenant de la fenêtre de sa voiture.

Il buvait d'énormes quantités de soda , a déclaré Sharon Rosel.

Depuis son balcon, elle a observé pendant une heure et demie l'ours qui, avec ses dents, brisait les canettes et en avalait le contenu, tout en salissant l'intérieur de sa voiture.

Des cannettes de sodas écrasées au sol après le passage d'un ours noir dans la voiture de Sharon Rosel. Photo : Fournie par Sharon Rosel

Des tentatives pour éloigner l’ours

Sharon Rosel a essayé de jeter de l'eau froide sur l'ours depuis son balcon, mais en vain. Elle a ensuite tenté de le raisonner, lui expliquant qu'elle avait besoin de sa voiture pour se rendre au travail le lendemain matin.

J'ai ensuite essayé de le déstabiliser en lui disant que j'étais une chasseuse d'ours. Cela n'a rien donné non plus, et j'ai dû rester là à le regarder dévorer ma voiture , a déclaré Sharon Rosel.

Le lendemain matin, elle a pris des photos de l'intrusion de l'ours et de ses conséquences.

Bien sûr, l'intérieur en cuir blanc se marie très bien avec l'Orange Crush , a déclaré Sharon Rosel avec sarcasme.

Elle espère que son assurance couvrira une partie des dégâts.

Un animal doué

L'organisation à but non lucratif Sunshine Coast Bear Alliance note que les ours sont très doués pour pénétrer dans les voitures et qu'ils peuvent causer des dégâts importants.

Veillez à ce que votre véhicule soit exempt de tout produit attirant et verrouillez toujours les portes et les fenêtres , lit-on sur le site web de la Sunshine Coast Bear Alliance.

Les êtres humains produisent un certain nombre de choses qui attirent les ours, comme les déchets, les barbecues, les fruits mûrs et les mangeoires pour oiseaux , indique le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.

CBC a contacté la GRC pour plus d'informations, qui l'a dirigé vers le Service des agents de la faune qui n'a pas été en mesure de fournir des détails à temps pour la publication.

Avec les informations de Michelle Gomez