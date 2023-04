Langues officielles : la Fondation Asie Pacifique du Canada n’a pas respecté la loi

La Fondation Asie Pacifique du Canada n’a pas respecté ses obligations prévues par la Loi sur les langues officielles  (Nouvelle fenêtre) , notamment sur sa chaîne YouTube et sur son site Internet. C’est ce que conclut un rapport préliminaire du commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, obtenu par Radio-Canada.

Selon le rapport, une personne a déposé une plainte au commissariat lorsqu’elle aurait constaté, le 4 décembre 2021, que la qualité de la version en français du site web de la fondation n’était pas égale à celle de la version en anglais.

La personne allègue également que le 13 janvier 2022 la page YouTube  (Nouvelle fenêtre) de la fondation n’était qu’en anglais et que le message d’accueil de la boîte vocale du siège de l’administration centrale , dont les locaux sont situés à Vancouver, n’était que dans la langue de Shakespeare.

Raymond Théberge lors de son audition devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. Photo : CPAC

Pendant l’enquête, la Fondation Asie Pacifique du Canada a reconnu qu’elle ne respectait pas la partie IV de la Loi sur les langues officielles.

L'enquête du commissaire Raymond Théberge conclut donc que le site Internet, la chaîne YouTube et la boîte vocale de la fondation n’étaient pas accessibles dans les deux langues officielles ni de qualité égale.

Le rapport souligne que la Fondation Asie Pacifique du Canada a depuis changé sa boîte vocale pour y intégrer un menu en français.

Le commissaire remet deux recommandations : Assurer que le contenu de la chaîne YouTube soit accessible et de qualité égale dans les deux langues officielles ; Continuer le processus de traduction des pages web secondaires ainsi que planifier et effectuer régulièrement des examens des nouvelles pages ou des pages modifiées dans les deux langues officielles .

La fondation engage un traducteur bilingue à temps plein

En plus d’avoir modifié sa boîte vocale pour avoir un menu dans les deux langues officielles, la Fondation Asie Pacifique du Canada affirme que depuis les derniers mois, elle a travaillé sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) pour offrir un menu en français et plus d’articles dans la langue de Molière.

Elle reconnaît cependant qu’il y a encore du travail à faire.

Sa deuxième priorité est sa chaîne YouTube.

La fondation confirme que la traduction de son contenu anglophone commencera ce mois-ci à la suite de l’embauche d’un traducteur bilingue à temps plein. Le traducteur s’occupera aussi, selon la fondation, des autres plateformes.

Cette embauche a été mentionnée dans le rapport préliminaire comme l’un des objectifs de l’institution.

Pourquoi est-ce une institution fédérale?

L’enquête du commissaire révèle que la mission de la Fondation Asie Pacifique du Canada rejoint le mandat d’Affaires mondiales Canada (AMC) et qu’elle a une clause linguistique.

La fondation est donc, selon Raymond Théberge, une institution fédérale comme le prévoit le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles. Celui-ci stipule qu’une institution fédérale est tout organisme, bureau, conseil, office, commission ou autre qui est chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil.

La fondation est alors soumise à la partie IV de la Loi sur les langues officielles qui affirme que le public doit être en mesure de communiquer avec le siège de l’institution dans les deux langues officielles.

Puis, dans l’article 16.6 de la Loi sur la Fondation Asie Pacifique du Canada, il est inscrit que l'organisme doit offrir ses services en anglais et en français.