Acquise par le Port de Saguenay, une maison d’intérêt patrimonial de La Baie sera démolie

En février, le Conseil local du patrimoine de Saguenay s'était opposé à la démolition de la maison ouvrière plus que centenaire, qui est semblable à des résidences de l'ancienne ville de compagnie de Port-Alfred à La Baie, mais le Comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition a ensuite accepté la demande le mois suivant.

La démolition devrait avoir lieu une fois que le permis sera obtenu.

Depuis l'extérieur de la maison, des murs, planchers et plafonds en bois sont visibles. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La maison a été acquise l’an dernier. Elle est située tout juste après la fin de la portion asphaltée de la route.

C'est une propriété qui est un peu une enclave dans nos terrains de la zone industrialo-portuaire. Donc, pour ces raisons-là, on a décidé de faire une offre d'achat au propriétaire qui a été acceptée [...]. On a évalué l'option de la conserver, mais étant donné son état de désuétude avancé, la conclusion a été assez rapide, que ce n'était pas possible , a expliqué en entrevue Carl Laberge, président-directeur général du Port de Saguenay.

Comme à Port-Alfred

La maison ouvrière a cependant été classée par le passé comme un bâtiment d'intérêt patrimonial par Saguenay. Il ne s’agit toutefois pas d'une reconnaissance patrimoniale ou d'une protection au sens de la loi.

Parce qu’il en reste une cinquantaine dans tout le territoire de La Baie [...]. On a fait deux maisons similaires au même look architectural qu'à Port-Alfred, puis ces maisons-là, on en retrouve aussi à Val-Jalbert , a mentionné l’historien Mario Lalancette.

La maison appelée à être démolie est située peu après la fin de la portion asphaltée du chemin Saint-Martin. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Port-Alfred a vu le jour en 1918 autour de la construction de l'usine de pâtes et papiers The Ha! Ha! Bay Sulphite Company Limited.

Dans le procès-verbal autorisant la démolition, il est précisé que la littérature traitant du bâtiment le décrit comme un bien immobilier représentatif d’une adaptation du modèle Simple Shingle type 5 , lequel modèle s’inscrit parmi les modèles de maisons ouvrière de l’ancienne ville de Port-Alfred.

C'est une maison qui avait déjà été identifiée par des spécialistes du patrimoine, Lucie K. Morisset et Luc Noppen comme étant digne d'intérêt. Ils l’avaient mentionnée dans des circuits et [dans] une analyse de l'inventaire patrimonial de la Ville de La Baie , a ajouté Alexandre Dubé, professeur en histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et membre du conseil local du patrimoine de Saguenay.

L'accès à la propriété est interdit en tout temps. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les recherches menées par le Service de l'urbanisme de Saguenay ont établi que la maison, qui est située dans un secteur isolé, n'est pas liée à un personnage historique ou à un événement en particulier. Sa construction a été établie à la fin du 19e siècle. Le bâtiment a subi différentes modifications au fil des années.

Une proposition refusée

La conseillère Mireille Jean siège autant au Conseil local du patrimoine de Saguenay qu’au Comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition.

C’est elle qui a présenté le choix de la démolition au conseil de ville de Saguenay en avril, tout en ayant une requête pour le Port de Saguenay.

La maison a été jugée dans un état de désuétude avancé. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

On se disait, c'est quand même intéressant comme maison. À partir de là, ce qu'on recommande à Port Saguenay, c'est de l'offrir avant de la démolir, de l'offrir à la population, peut-être de la donner en partie ou complètement, la déménager , a indiqué la conseillère.

De son côté, le Port de Saguenay ne compte pas lancer cet appel à la population en raison de l'état de la maison. Des actes de vandalisme auraient été commis.

L'entente qu'on a avec l'ancien propriétaire, dans le cas de démolition, c'est ce dernier qui va venir récupérer certaines parties du bâtiment qui ont une certaine valeur , a évoqué Carl Laberge.

Ce refus déçoit Mireille Jean.

Ça ne coûte pas cher de faire un appel, je ne vois pas pourquoi Port Saguenay éviterait cet appel-là , a répliqué l'ancienne députée.

Une démolition dénoncée

Dans sa résolution, le Conseil local du patrimoine jugeait que d’autres possibilités devraient être évaluées par le requérant, comme celles du don du bâtiment en pièces détachées ou de son déménagement.

Alexandre Dubé croit qu’il aurait été possible de faire autrement que le plan établi par le Port de Saguenay.

Peut-être qu’il y aurait eu moyen de mettre un temps d'arrêt, de faire cet appel à la population, peut-être y aurait-il eu moyen d'envoyer des gens pour la documenter, pour en faire une modélisation , a proposé le membre du Conseil local du patrimoine de Saguenay.

Ce conseil avait été créé à la suite de la démolition de la maison Bossé en 2018.

Je trouve ça épouvantable, mais d'un autre côté, je ne suis pas surpris. Ville Saguenay, ça semble être la norme de démolir des bâtiments patrimoniaux. On a eu la maison Bossé, la maison Riverin, on a eu la maison de l'architecte Coutu , a énuméré Mario Lalancette.

D’après un reportage de Myriam Gauthier