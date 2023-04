À l’article 392 de son projet de loi qui en compte 1180, le gouvernement prévoit qu’il pourra dorénavant octroyer 25 % des places de résidents en médecine spécialisée à ceux qui s’engageront à pratiquer durant quatre ans dans une région choisie par le ministère. En d’autres mots, on veut forcer de jeunes médecins spécialistes à aller pratiquer en région, et dès leur admission en résidence. La disposition prévoit aussi admettre un certain nombre d’étudiants étrangers aux mêmes conditions.

Il est vrai qu’un bref coup d'œil à la plus récente version du Plan d’effectifs médicaux en spécialité (Nouvelle fenêtre) permet de constater à quel point les postes vacants sont nombreux dans certains territoires.

En Abitibi-Témiscamingue, par exemple, on comptait une trentaine de vacances en date du 4 avril 2023. Les postes non pourvus se comptent également par dizaines sur la Côte-Nord.

Postes vacants en médecine spécialisée en Abitibi-Témiscamingue sur le nombre total de postes autorisés en date du 4 avril 2023 1 sur 6 en anatomo-pathologie

5 sur 19 en anesthésie

1 sur 1 en biochimie médicale

2 sur 14 en chirurgie générale

1 sur 2 en chirurgie plastique

1 sur 3 en gastroentérologie

1 sur 2 en gériatrie

2 sur 4 en hématologie-oncologie

1 sur 2 en immunologie clinique et allergie

1 sur 2 en médecine d’urgence

6 sur 22 en médecine interne

1 sur 2 en microbiologie et infectiologie

3 sur 15 en obstétrique et gynécologie

1 sur 5 en ophtalmologie

4 sur 18 en psychiatrie

1 sur 3 en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

2 sur 10 en radiologie diagnostique Source : ministère de la Santé et des Services sociaux Vous pouvez consulter la liste des postes vacants en médecine spécialisée dans votre région ici  (Nouvelle fenêtre) .

Bien sûr, des postes sont vacants dans toutes les régions, y compris à Montréal. Dans certains cas, un poste peut être considéré comme vacant, même si l’établissement a déjà choisi un candidat pour le pourvoir, parce que ce dernier n’a pas encore tout à fait terminé son parcours scolaire.

Ce qui fait mal, dans de petites régions, c’est que le nombre de postes autorisés est déjà très limité. Une vacance dans un groupe qui compte deux personnes fait plus mal qu’un poste non pourvu dans un groupe de 20.

Le gouvernement a surtout tenté, ces dernières années, d’attirer les médecins en région grâce à des incitatifs financiers, avec des effets mitigés. Si les découvertures médicales sont moins nombreuses qu’à une certaine époque, on peut difficilement nier que certains patients ayant besoin de soins spécialisés sont pénalisés du simple fait qu’ils résident en région éloignée.

Dans un rapport récent, le Collège des médecins du Québec constatait lui-même que des régions ne peuvent compter sur des effectifs dans les spécialités de base et que ce sont malheureusement les citoyens de ces régions qui en font les frais alors qu’ils sont contraints à parcourir des distances importantes pour bénéficier de services qui sont offerts plus largement ailleurs .

Le rapport relate la triste histoire d’un patient qui, se voyant confronté à une journée de déplacement de plus de 8 heures en autobus pour subir une délicate intervention dans un grand centre, loin des siens, avait préféré perdre l’usage d’un œil plutôt que de vivre encore une fois une telle épreuve .

Des effets pervers à prévoir?

Cela étant, forcer les jeunes médecins à aller pratiquer en région comporterait aussi des désavantages. D’abord, peu de gens souhaitent voir le gouvernement décider pour eux de la région où ils pourront s’établir une fois leurs études finies. De tels arrangements pourraient-ils amener de bons candidats à aller faire leur résidence à l’extérieur du Québec pour éviter d’être soumis à ces contraintes, quitte à ne plus en revenir? On entend déjà les objections.

On peut aussi se demander s’il est réaliste de déterminer cinq ans à l’avance (au moment où l’étudiant entamera sa résidence) quelle région aura besoin de quel type de médecin. Même si on peut voir venir les tendances démographiques, il est difficile de prévoir l'évolution d'une population aussi tôt.

C’est sans compter qu’un jeune qui accepterait de pratiquer quatre ans en région pourrait voir des portes se fermer devant lui. Par exemple, un résident en chirurgie générale pourrait-il, au terme de sa résidence, faire une surspécialisation en chirurgie oncologique ou colorectale s’il doit ensuite pratiquer dans une région où ces surspécialités ne sont pas offertes?

Qu’en est-il des médecins de famille?

Alors qu’on souhaite resserrer les règles du jeu pour les résidents en médecine spécialisée, la tendance inverse semble se dessiner en médecine de famille. De fait, le ministre Christian Dubé disait récemment travailler à revoir les mécanismes par lesquels sont attribués les postes aux omnipraticiens.

En ce moment, chaque région dispose annuellement d’un nombre de places précis à être distribuées aux nouveaux médecins, ce qui force ceux qui ne sont pas retenus dans une région donnée à aller pratiquer dans une autre. On ne sait pas encore quelle forme prendront les changements promis, mais on comprend que l’intention est d’assouplir les règles afin de rendre la médecine familiale plus attrayante. Le gouvernement aura toutefois fort à faire pour convaincre les citoyens des régions plus éloignées que ces changements ne se feront pas à leurs dépens.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, veut renégocier les règles d'attribution des places en médecine de famille. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Bref, à moins que le gouvernement ne change d’idée en cours de route, de gros changements sont à prévoir dans la manière dont seront recrutés les résidents en médecine et dans la manière dont ils seront répartis sur le territoire une fois leur formation terminée. Même si c'est la création de Santé Québec qui a jusqu’ici retenu le plus l’attention, de gros débats sont à prévoir sur plusieurs autres aspects du projet de loi du ministre Dubé.

Si personne ne lui reproche de vouloir en faire plus pour amoindrir les inégalités de services dénoncées par le Collège des médecins, ce sont les obligations imposées à la jeune génération, et leurs éventuels effets pervers, qui risquent de provoquer la controverse.