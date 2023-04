Appel à la vigilance alors que l’état d’urgence est maintenue à Swift Current

Selon la Ville, les risques sont d’autant plus grands à cause de la forte précipitation de neige attendue dans les prochains jours.

Un communiqué publié lundi indique que le niveau d’eau du ruisseau de Swift Current devrait rester élevé au cours de la semaine prochaine.

Les niveaux d'eau du barrage Duncairn et du ruisseau Swift Current seront surveillés de près. Pour l'instant, aucune augmentation du débit du barrage n'est prévue , indique la Ville de Swift Current.

Le chef du service d'incendie de Swift Current, Ryan Hunter, demande aux résidents de faire preuve de prudence et de rester loin du ruisseau.

De nombreux enfants et adultes ont été vus en train de jouer et de marcher au-delà des barrières d'inondation, certains d'entre eux se trouvant même au bord de l'eau , affirme-t-il. L'ensemble des bords du ruisseau est mou et potentiellement instable. [...] Il est important de redoubler de prudence et d'éloigner du ruisseau Swift Current, car il est extrêmement dangereux.

Selon Ryan Hunter, chaque résident doit prendre des mesures nécessaires pour protéger sa maison et ses propriétés.

La Ville de Swift Current conseille également aux personnes qui ont des maisons qui se trouvant dans des zones de faible altitude d’avoir des trousses de secours de 72 heures ou d’un sac de secours prêt en cas de besoin.

Des sacs de sable sont aussi disponibles au Centre de services de la Ville.