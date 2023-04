Une résidence pour aînés aux prises avec des punaises de lit

Le Pavillon des aînés dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap a reçu la visite d’une équipe d’infirmières et d’infirmiers des soins à domicile pour examiner les résidents alors que la ressource intermédiaire fait les manchettes depuis quelques jours.

Le propriétaire, Jean-Claude Bujold, confirme qu’une première infestation est survenue il y a un an et demi. Des exterminateurs avaient rapidement été mandatés pour éliminer les insectes, selon lui. Depuis, chaque mois, ils reviennent pour effectuer des traitements préventifs. Le propriétaire confirme que deux punaises ont été aperçues à nouveau la semaine dernière et que des morsures ont été observées sur une résidente. Jean-Claude Bujold, affirme avoir tout fait ce qu’il fallait faire.

« On veut résoudre le problème, ça, c'est certain. Depuis le début, toutes les recommandations qui nous sont faites, on les applique, on les suit. [...] Même laver tous les vêtements des résidents, à la grandeur [on l’a fait] à deux reprises. » — Une citation de Jean-Claude Bujold, président des Résidences Ophélia

Un appel à la vigilance

Le problème n’est pas unique au Pavillon des aînés. Selon des exterminateurs contactés par Radio-Canada, les infestations de punaises de lit sont de plus en plus fréquentes dans la région depuis un à deux ans. Les résidences pour aînés sont des milieux propices et difficiles à traiter, selon eux. Le porte-parole des Résidences privées pour aînés de la Mauricie, Richard Maziade, confirme que le cas du Pavillon des aînés de Sainte-Marthe-du-Cap n’est pas unique et que la vigilance est de mise.

Avec la perte d’autonomie des gens et les soins à domicile qui s’accélèrent, il y a un roulement plus élevé. Si tu as une clientèle qui roule, c’est plus difficile à gérer. Ce ne sont pas des endroits qui sont malpropres, c’est une punaise qui se multiplie rapidement.

Il invite à être vigilant. Je pense que quand les gens apportent leurs vêtements, leurs meubles, il faut inspecter. Il faut demander s’il y en avait à l’autre endroit.

Un problème majeur

Pour sa part, le président du Conseil pour la protection des malades Paul Brunet affirme qu’il faut prendre le problème très au sérieux. Pour lui, c’est un problème majeur et il faut appliquer des traitements chocs.

Je connais le problème, mais c’est la première fois qu’on en parle si ouvertement. Il s’agit d’un problème très sérieux, grave, surtout pour le confort et la sécurité des usagers. On peut espérer que les autorités vont travailler un peu plus sérieusement.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) mentionne par courriel que des équipes de soins à domicile ont examiné l’intégrité de la peau de tous les résidents du Pavillon des aînés de Sainte-Marthe-du-Cap ainsi que le mobilier et rien ne permet de confirmer qu’il y a des punaises de lit à l’heure actuelle dans la résidence .

Il ajoute avoir été informé d’un épisode d’infestation il y a 18 mois, que les moyens ont été pris pour enrayer le problème et qu’un suivi s’effectue tous les mois. Le CIUSSS MCQ assure qu’il continue de suivre la situation de près.

