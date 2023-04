Mort d’un homme dans une confrontation avec la police en 2015 : enquête du coroner ouverte

Les blessures du trentenaire étaient si sévères que l’autopsie n’a pas pu démontrer avec certitude ce qui a causé sa mort. L’enquête du coroner entend faire la lumière sur les événements, plus de sept ans après les faits, afin de déterminer les circonstances du décès et si cette mort aurait pu être évitée.

Les seuls témoins de la confrontation, sept agents de police sur neuf qui sont intervenus, ont jusqu’ici refusé de coopérer avec les autorités. Ils témoigneront pour la première fois cette semaine à l’occasion de l’enquête du coroner.

Une escalade d’événements

Le jour de sa mort, Myles Gray, qui vivait à Sechelt, sur la côte Sunshine, se trouvait à Vancouver pour une livraison de fleurs. En chemin, il s’était arrêté pour confronter une femme qui arrosait son gazon, alors que la région se trouvait en situation de sécheresse.

Le fils de celle-ci avait alors appelé le 911 pour demander à la police d’intervenir après avoir constaté que l’homme, de stature imposante, avait commencé à arroser sa mère et agissait de manière instable. Une première intervenante sur place avait été effrayée et avait appelé des renforts, menant à l’altercation.

Un usage important de la force

Selon un rapport du bureau du procureur de Colombie-Britannique de décembre 2020, une fois arrivés sur place, les agents ont tenté de maîtriser les bras et les jambes de Myles Gray et l’ont roué de coups de poing, de pied et de genou, l'ont aspergé de gaz poivré et l'ont frappé avec une matraque.

Ses blessures comprenaient une fracture du larynx, une dislocation de la mâchoire, plusieurs os cassés, une hémorragie cérébrale et une rupture d'un testicule. Au lendemain de sa mort, la police a décrit Myles Gray comme étant désemparé et agité .

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la province (IIO) avait déposé plus tôt en 2020 un rapport à la Couronne, suggérant des accusations contre ces agents pour homicide involontaire, voies de fait grave et voies de fait causant des lésions corporelles.

La Couronne avait par la suite décidé de ne pas porter d’accusation, concluant que les preuves n’étaient pas suffisantes, et notant que les policiers avaient refusé de témoigner.

Cette décision avait mené à une réouverture de l’enquête, cette fois devant le bureau des plaintes de la police. L’enquêteur responsable avait conclu que sept des neuf agents présents ce jour-là avaient abusé de leur autorité et pourraient faire face à des mesures disciplinaires.

Pas de prise de notes de la part de policiers

Le chef de la police du transit de Metro Vancouver, David Jones, a aussi déterminé au cours d'une enquête que six des agents avaient manqué à leurs devoirs en ne prenant aucune note sur ce qui était arrivé. CBC a également révélé, ces dernières semaines, que des représentants syndicaux avaient avisé plusieurs des agents impliqués de ne pas prendre de notes.

Deux pompiers intervenus sur place ont aussi affirmé que la police leur avait dit de ne pas s’approcher pour vérifier l’état de Myles Gray, qui gisait au sol à leur arrivée.

La sœur de Myles Gray témoigne

Lors de l’ouverture de l'enquête du coroner lundi, la sœur de Myles Gray a témoigné. Melissa Gray a décrit son grand frère comme quelqu'un de protecteur, de généreux et de loyal.

La jeune femme, qui est infirmière en psychiatrie, a aussi dressé le portrait d’un homme obsédé par sa santé physique et qui avait reçu, à l’adolescence, un diagnostic de trouble bipolaire.

La sœur de Myles Gray, Melissa Gray, a parlé aux médias avant de témoigner lors de l'enquête du coroner sur la mort de son frère. La famille demande notamment que la police porte des caméras lors d'interventions, que les policiers impliqués soient renvoyés et davantage de formation pour répondre aux appels concernant des individus en crise. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Après que celui-ci ait été brièvement hospitalisé en 1999, elle a indiqué que son état était stable. Melissa Gray a confirmé avoir retrouvé un médicament utilisé pour traiter le trouble bipolaire dans l'appartement de son frère après sa mort.

La réalité est qu’il était torse nu, sans ses souliers et sans arme. [La police de Vancouver] n’a de toute évidence pas la capacité et les connaissances pour s'occuper de gens vulnérables en détresse, du moins pas ce jour-là , a-t-elle dit.

L’enquête du coroner doit durer 10 jours. Au total, 41 intervenants devraient témoigner.