Restes humains découverts à Harbour Grace : l’affaire est considérée comme un homicide

La police avait été appelée le 11 avril à la suite de la découverte d’un véhicule calciné dans une région située près du chemin Glover à Harbour Grace. À l’intérieur, des restes humains avaient été découverts.

Le médecin légiste a établi l'identité de la victime et a déterminé qu’il s’agit d’un homicide.

Les enquêteurs ont réclamé l'aide du public. Si vous avez circulé dans le secteur de l'intersection du chemin Glover et de la route 75 (Veterans Memorial Highway) entre le dimanche 9 avril, à midi, et le lundi 10 avril, à midi, et que votre véhicule est muni d'une caméra-témoin de circulation, veuillez vérifier si votre caméra a filmé quelque chose , explique la GRC dans un communiqué diffusé lundi.