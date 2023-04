Glencore souhaite augmenter ses activités au Canada

Trois cadres de Glencore ont été convoqués à une séance publique du Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes, qui s’est tenue lundi après-midi à Ottawa.

Alexis Segal, directeur des relations gouvernementales et des communications chez Glencore, a assuré que les différentes installations de cette multinationale au Canada ont la capacité de recycler davantage .

Glencore, qui accueille favorablement la stratégie fédérale sur les minéraux critiques, demande toutefois des allègements fédéraux, de la prévisibilité et de la certitude en ce qui a trait à la façon dont le Canada importe des produits recyclables.

Nous suggérons au Comité de faciliter l’exemption des importations [d’appareils] électroniques en provenance des États-Unis afin de soutenir l’économie circulaire au Canada et aux États-Unis , a fait valoir M. Segal en guise d’exemple.

Alexis Segal était accompagné d’autres membres de la multinationale, soit Peter Fuchs, vice-président des affaires corporatives nickel, et Marie-Élise Viger, directrice environnement pour les opérations cuivre en Amérique du Nord et aux Philippines.

Marie-Élise Viger, directrice environnement des opérations cuivre pour Glencore en Amérique du Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mme Viger a rappelé que la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, propriété de Glencore, est le plus gros recycleur d’appareils électroniques en Amérique du Nord. Elle a mentionné, sans évoquer la nouvelle autorisation ministérielle de la Fonderie Horne, que Glencore prévoit injecter plus de 500 millions de dollars pour moderniser l'usine.

Outre les cadres de Glencore, des représentants de l’Association de l'aluminium du Canada et de l’Association canadienne de l'industrie de la chimie ont eux aussi participé à la séance du Comité de l’industrie et de la technologie.

Cette séance a abordé les mesures que le gouvernement fédéral peut mettre en œuvre pour développer en sol canadien le recyclage des appareils électroniques, des métaux et des plastiques.

L’ombre de la Fonderie Horne

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qui siège à ce comité, a profité de la présence d’Alexis Segal et de Marie-Élise Viger pour les interroger au sujet de l’image de la Fonderie Horne et de l’autorisation ministérielle accordée à cette entreprise par Québec.

Un élément me titille un peu ces derniers temps. Est-ce que la menace de la fermeture de la Fonderie Horne est réelle [...] et comment qualifieriez-vous votre niveau de responsabilité envers la santé de la population de Rouyn-Noranda? a-t-il demandé d’entrée de jeu.

Sébastien Lemire est député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue depuis 2019. Photo : Chambre des communes

M. Segal et Mme Viger se sont défendus de marchander la sécurité et la santé des travailleurs de la Fonderie Horne et des citoyens de la municipalité. C’est notre priorité absolue , a répondu Alexis Segal.

Nous avons insisté pour que les cibles [de l’autorisation ministérielle] soient techniquement atteignables. Nous pouvons atteindre la cible [de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air] dès maintenant, car nous avons développé, au cours des dix dernières années, une technologie qui nous permet de faire de la Fonderie Horne la fonderie la plus compétente et la plus performante d'un point de vue environnemental sur la planète , a affirmé M. Segal.

Transparence de la Fonderie Horne, station de surveillance, absence de limites sur la teneur d’arsenic dans les concentrés importés, proportion de produits électroniques en provenance de l’étranger : le député Lemire a abordé plusieurs thèmes lors de ses échanges d’une dizaine de minutes avec Alexis Segal et Marie-Élise Viger.

Nous devons donc mettre en place – et nous y travaillons déjà – un site Internet qui va rassembler l’ensemble de nos données, lesquelles seront accessibles à tous dans un format exploitable , a notamment rappelé Mme Viger.

Les travaux du Comité permanent de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes devraient reprendre mercredi.