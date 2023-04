Les chanteurs et humoristes émergents proviennent d’un peu partout au Québec, notamment de l’Est-du-Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick. Le festival a pour but de faire connaître des artistes francophones de la relève.

C’est de nouveau Jean-François Baril, porte-parole de l’événement, qui sera maître de cérémonie pour le festival. Le chanteur Ludovick Bourgeois, gagnant de l’émission La Voix en 2007, est l’artiste invité de cette année.

Ludovick Bourgeois. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Encore une fois, les artistes œuvreront dans cinq catégories, soit Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (13-17 ans), Interprète (18 ans et plus), Humour (13 ans et plus) et Trampoline (12 ans et moins). Au total, 50 000 $ en prix, bourses et formations seront distribués aux participants au terme de la finale du 21 mai.

Avec le retour en présentiel de l’événement, les ateliers de formation feront de nouveau leur apparition pendant le festival, confirme la coordonnatrice du Tremplin de Dégelis, Chantal St-Laurent.

Des formations virtuelles seront par ailleurs données dès cette semaine. Ça nous permet de bonifier notre offre parce qu'on s'entend que la semaine du Tremplin, c'est assez condensé, on ne pourrait pas tout offrir , explique-t-elle.

« C'est vraiment une semaine de partage, d'échanges, de rencontres, d'amitiés qui se tissent! » — Une citation de Chantal St-Laurent, coordonnatrice du Tremplin de Dégelis

La trentaine d’artistes ne sera pas seulement sur scène pendant la semaine, mais aussi partout dans le Témiscouata, rappelle la coordonnatrice. On a des artistes – qu'on appelle affectueusement nos troubadours – qui se promènent dans les écoles du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et dans les résidences pour personnes âgées. On présente aussi des 5 à 7 et des midis chantants sur le territoire.

Le Tremplin de Dégelis s'était déroulé en formule hybride l'année dernière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Chaque année, le festival s'efforce de mettre en lumière les talents de la province. Plusieurs artistes qui sont passés par Dégelis occupent aujourd’hui une place de choix sur la scène culturelle québécoise. C’est le cas notamment de Sam Breton, Klô Pelgag, Maxime Landry, André Sauvé, Boucar Diouf ou encore Ingrid St-Pierre.

Avec les informations de Xavier Lacroix