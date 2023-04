Crue des eaux : les prochains jours seront déterminants

Le niveau de l’eau augmente dans la majorité des lacs de l’Abitibi-Témiscamingue. Dans certains cas, il a atteint la cote de surveillance accrue, ce qui signifie qu’il est possible qu’il y ait quelques inondations dans la région. Le débit de l’eau sur la rivière Kinojévis est lui aussi surveillé de près puisqu’il pourrait avoir une incidence sur plusieurs lacs de Rouyn-Noranda.

L'accumulation totale de neige durant l’hiver a été relativement faible cette année, ce qui laissait présager une fonte des neiges avec moins de répercussions sur les cours d’eau, mais la température des derniers jours a changé la donne.

La neige au sol a fondu en l’espace d’une semaine, ce qui contribue à amplifier le débit de l’eau dans les rivières ainsi que le niveau de l’eau dans les lacs de la région.

Le stationnement près du lac Kinojévis, à Bellecombe, est partiellement inondé. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

On voit quelques débordements dans certaines MRC, les sols sont encore gelés, on voit des accumulations sur la chaussée. Il y a aussi des endroits où des crues soudaines ont fait partir des ponceaux , explique la directrice régionale de la sécurité civile en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, Danielle Guimond.

La pluie de lundi a également contribué à augmenter le niveau des cours d’eau. À Rouyn-Noranda, on surveille le débit de la rivière Kinojévis, qui a atteint 270 m3/s pour ainsi atteindre le stade de surveillance. Ce fort débit pourrait avoir un impact sur tous les lacs en aval, notamment les lacs Kinojévis, Montbeillard, Bruyère et Beauchastel.

Le niveau de l'eau de la rivière Beauchastel est en forte hausse depuis quelques jours. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Ça va être une période cruciale. D’ici mercredi, on devrait être en mesure de savoir si ça va continuer à monter en termes de niveaux d’eau. Encore là, on est toujours tributaires de la température, mais tout va se déterminer cette semaine, car la majorité de la neige est déjà partie , indique Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique à la Ville de Rouyn-Noranda.

M. Tremblay estime que pour le moment, la situation est maîtrisée. On a quand même une bonne capacité au niveau des milieux humides d’accueillir toute cette eau. Ça dépend toujours de ce qui va tomber comme précipitations , fait-il observer.

Le débit de l'eau est très élevé en ce moment dans la plupart des rivières et des ruisseaux de la région. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les nuits plus fraîches annoncées pour les prochains jours pourraient contribuer à réduire le débit de l’eau dans les rivières.

On ne s'attend pas à des inondations majeures comme ç'a été le cas en 2013 et en 2019, mais il faut être quand même très vigilants et se préparer , mentionne Danielle Guimond.