Stationnement payant après 21 h, pas avant le mois de mai à Montréal

Le conseil municipal avait adopté en décembre dernier une prolongation jusqu'à 23 h de l'horaire de stationnement tarifé à compter du 1er avril, mais la population et les commerçants n'avaient pas été informés de cette nouvelle mesure.

La mairesse Valérie Plante a reconnu qu'il y avait eu cafouillage et que ce n'était pas acceptable .

« Notre administration, quand on met des mesures en place, c'est bien attaché, on fait un plan de communication, on consulte les partenaires, ça n'a pas été fait et c'est un problème dans ce cas-ci. »