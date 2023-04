Le NPD promet 200 M$ pour créer des campus universitaires au centre-ville de Calgary

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain promet d’investir 200 millions de dollars pour attirer et créer un ou plusieurs campus universitaires au centre-ville de Calgary, s’il est élu le 29 mai. Il en fait le cœur de sa stratégie de revitalisation de la métropole albertaine.

Une clé de la diversification économique est un campus au centre-ville et c’est ce qui manque en ce moment , dit la cheffe néo-démocrate albertaine, Rachel Notley. Elle affirme avoir eu des discussions avec des leaders du monde universitaire en ce sens. Rachel Notley dit offrir cet argent pour faire progresser les projets en ce sens.

« Deux cents millions de dollars sont un montant assez réaliste pour attirer des partenaires à la table. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe, NPD de l'Alberta

C’est un engagement pour que les gens comprennent qu’il y a de l’argent dans le budget pour cela.

Le NPD veut aussi se servir de cet argent pour convertir des immeubles commerciaux en résidences pour étudiants, tirant avantage des nombreux locaux commerciaux vides au centre-ville de Calgary. Le taux d’inoccupation commercial du centre-ville était de 27,2 % à la fin de 2022, selon le plus récent rapport de la firme Avison Young.

L’Université de Calgary, l’Université Athabasca et le Collège Bow Valley ont déjà des campus au centre-ville de Calgary. L’Institut de technologie du sud de l’Alberta (SAIT) est quant à lui situé juste au nord de la rivière Bow, bordant le centre-ville, et l’Université Mount Royal a établi son campus au sud-ouest du centre-ville.

Le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui offre des cours en français, compte aussi un campus satellite au centre-ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Fuat Seker

Les conservateurs intéressés, mais pas d’engagement électoral

La Ville de Calgary veut investir 100 M$ dans sa stratégie de revitalisation du centre-ville et réclame que la province investisse le même montant.

Au début du mois de mars, Danielle Smith et son ministre des Finances se sont montrés sceptiques face à des investissements pour la conversion d’immeubles commerciaux, affirmant que l’argent irait dans les poches de firmes immobilières torontoises en mesure de sortir leur portefeuille.

La première ministre de l'Alberta Danielle Smith attend des propositions de campus universitaires. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

La première ministre s'est dite intéressée par l’idée de la mairesse Jyoti Gondek d’attirer des campus universitaires au centre-ville, mais n’y a pas alloué d’argent dans le budget provincial. Elle voulait attendre de voir des plans concrets en ce sens.

Lundi, le candidat conservateur uni dans Calgary-Bow, Demetrios Nicolaides, a accusé le NPD d'être en retard avec cette proposition. Le ministre de l'Éducation supérieure dit déjà être en discussion avec l'Université de Calgary pour un possible nouvel espace pour son campus au centre-ville. Il n'a toutefois pas fait de promesse électorale à ce sujet.

Une annonce électorale bien accueillie

L’association du centre-ville de Calgary (Calgary Downtown Association), qui représente 2500 entreprises, se réjouit de cet engagement électoral du NPD . Son directeur général, Mark Garner, souligne la vitalité qu’apportent les étudiants à un centre-ville en se basant sur son expérience précédente à Toronto.

Du café, des repas, du stationnement, des taxis et Uber pour se déplacer… Ça fait beaucoup de dépenses générées par la population étudiante au centre-ville. Et l’achalandage piétonnier qu'elle génère crée une vitalité merveilleuse , explique-t-il.

Le vice-président des communications du Conseil des affaires de l’Alberta, Scott Crockatt, applaudit l’engagement du NPD et est heureux que les deux grands partis s’intéressent à cette initiative.

Nous allons avoir besoin d’espaces pour ces étudiants postsecondaires en Alberta. D’ici 2030 environ, nous estimons qu’il en faudra environ 30 000. Nous croyons que l’Alberta a besoin d’une stratégie à long terme de croissance de la population étudiante , explique-t-il.

Les projections du ministère de l’Éducation supérieure font état d’environ 40 000 étudiants de plus dans les établissements postsecondaires albertains en 2030. Scott Crockatt affirme que le fait de permettre aux universités et aux entreprises de travailler en étroite collaboration génère davantage de création d’entreprises, d’activité économique et de vitalité.