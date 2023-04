Luc Noël n’est plus préfet de la MRC de Minganie

M. Noël explique sa démission par la lenteur avec laquelle progressaient les batailles dans lesquelles il s’était engagé. Je trouvais que dans les mandats précédents, on avait bougé rapidement et beaucoup , raconte-t-il. Et là, ça fait tout près de deux ans que le troisième mandat a débuté, et je ne trouve pas que ça avance énormément. Je trouve que je perdais mon temps.

Si la carrière politique de Luc Noël prend fin, les dossiers qu’il porte devront être repris, eux, par la personne qui lui succédera. La candidature de l’île d’Anticosti au Patrimoine mondial de l’ UNESCO , par exemple, fait encore l'objet d'une évaluation.

L'île d'Anticosti (Photos d'archives.) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

D’autres problèmes, comme celui de la démographie et de la main-d’œuvre, restent considérables en Minganie comme ailleurs sur la Côte-Nord. D'après Luc Noël, les solutions passeront par le rapatriement en région des ressources, qui sont trop centralisées. Ça veut dire que nos cerveaux ont commencé à quitter la région , déplore-t-il.

Comment voulez-vous qu’on puisse retenir une petite région comme la nôtre sans l’aide du gouvernement? Il faut absolument qu’il investisse dans la région, et qu’il arrête de la saigner avec des directions régionales qui sont à l’extérieur , affirme-t-il.

De l’île d’Anticosti à l’Organisation des Nations unies

Né sur l'île d’Anticosti, Luc Noël a commencé tôt à s’intéresser à la chose publique. Il a travaillé au Syndicat des Métallos pendant plus de trois décennies, puis s'est tourné vers l’éducation. Avant de devenir préfet, il a été président de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord.

Dès le départ, le désenclavement de la Côte-Nord et le prolongement de la route 138 font partie de ses priorités. Monsieur Noël était un défenseur des communautés isolées , relate le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, particulièrement l’île d’Anticosti et tous les villages qui ont besoin d’aide .

Mais plus encore que la route 138, c’est la rivière Magpie qui a fait voyager Luc Noël. Rappelons-le, en 2021, l’Alliance Muteshekau-shipu, qui comprend les Innus Ekuanitshit et la MRC de Minganie, a déclaré la rivière Magpie personnalité juridique, dans le but qu’elle puisse se prévaloir de droits. Ardent défenseur du cours d’eau contre l’exploitation hydroélectrique, il s’est rendu jusqu’à New York pour en démontrer la valeur devant l’ ONU .

Luc Noël était à l'ONU avec Jean-Charles Piétacho pour défendre la rivière Magpie. (Photos d'archives) Photo : Gracieuseté : Boreal River Adventures

Le chef de la communauté innue d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, était avec lui. Collaborateur de longue date de Luc Noël, il espère que la personne qui lui succédera suivra sa trace. Avec M. Noël, je pense qu'on a fait un bon pas , dit-il. J’espère qu’on va avoir de la continuité dans la collaboration, dans la concertation, et surtout dans la recherche de réconciliation.