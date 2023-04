Fermeture préventive pour une partie du chemin Saint-Louis à Alma

Par mesure préventive, une partie du chemin Saint-Louis à Alma a été fermée lundi en raison d’une accumulation d’eau et des pluies annoncées.

Cette route est située au nord du secteur de Saint-Coeur-de-Marie et est parallèle à la route 169.

L’annonce a été faite en fin d’après-midi sur la page Facebook de la Ville.

L’accès au 4091 chemin Saint-Louis se fait à partir de Joseph-W-Fleury et celui au 3952 à partir du chemin de la Grande-Ligne , précise le message.

Le chemin St-Louis est fermé entre les adresses civiques 3952 et 4091. Photo : Capture d'écran tirée de Google Maps

Selon Environnement Canada, de 10 à 15 mm de pluie sont attendus à Alma en soirée et durant la nuit.

En 2022, une partie du chemin Saint-François, situé un peu plus au nord, avait été emportée au printemps. À l’automne, un affaissement de ponceau sur la route Ulysse avait coûté la vie à un homme de 61 ans, à la suite d’un épisode intense de pluies.

La période de crue est commencée officiellement depuis vendredi, a annoncé Rio Tinto, qui gère le niveau du Lac-Saint-Jean. Selon le bulletin d’information À Prop’eau, les débits des rivières seront plus importants.

Toujours l’an dernier, le lac Saint-Jean s’était retrouvé en situation d'inondation mineure au printemps.

Par ailleurs, une rencontre est prévue le 20 avril avec la Sécurité publique et plusieurs municipalités jeannoises.

Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, se montre assez confiant pour le moment.

L'an dernier, c'était parti comme ça et il y a eu une pluie abondante qui a changé toutes les données. On se prépare, on se prépare comme d'habitude en prévision de la crue printanière au cas où , a-t-il commenté.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Annie-Claude Brisson