Jusqu’à 1000 maisons pourraient être inondées à Gatineau dès mercredi, estime la Ville

En point de presse lundi soir, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a rappelé que la Ville est en mode vigilance depuis plusieurs semaines. Je vous dirais qu’en quelques heures, la situation a changé , a-t-elle poursuivi.

La Ville estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1000 résidences inondées sur le territoire de Gatineau d'ici mercredi.

Le week-end chaud a eu un impact considérable sur les cours d’eau, selon Mme Bélisle. La fonte des neiges précipitée, combinée au système [météo] qu’on voit arriver, nous emmène dans la situation dans laquelle on est à l’heure actuelle.

« On s’attend donc à ce que plusieurs quartiers de notre ville soient touchés au cours des prochaines heures, probablement dès mercredi. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Pour l'instant, les secteurs de Gatineau et de Masson-Angers pourraient être touchés. À Masson-Angers, il n'y a que le chemin du Fer-à-Cheval qui pourrait être inondé.

La Ville va procéder à la fermeture et à l’enrochement de plusieurs rues au cours des prochains jours , a indiqué la mairesse.

À Gatineau, 1 000 foyers pourraient être inondés. La distribution de sacs de sable commence. Les explications de Camille Kasisi-Monet.

Les rues où la circulation sera perturbée : rue Cartier

le secteur entre l'autoroute 50 et la rue Moreau

rue Adélard

rue Jacques-Cartier Est et Ouest

rue Riviera

rue Glaude

rue Saint-Patrice

rue Saint-Paul

boulevard Hurtubise Est et Ouest

rue Campeau

rue Versailles

On souhaite que les citoyens commencent à se préparer en conséquence , a insisté Mme Bélisle.

Des sacs de sable pour les citoyens

Environ 40 000 sacs de sable sont déjà prêts à être distribués à divers endroits mardi. De plus, 200 000 sacs supplémentaires pourront être remplis, selon la demande.

Du sable en vrac va être mis à la disposition des citoyens dès 20 h lundi, a expliqué Mme Bélisle. Les citoyens peuvent se présenter au parc Louis-Roy, à l'intersection des rues Campeau et Hurtubise, à l'intersection des rues Versailles et Hurtubise, à l'intersection des rues Saint-Sauveur et Saint-Denis, au stationnement du parc La Baie, au centre communautaire Saint-Jean-Brébeuf et au chemin du Quai à la rampe de mise à l’eau, a-t-elle énuméré.

La mairesse a invité les citoyens à suivre la situation dans les médias et à surveiller les notifications publiées par la Ville. Il est d'ailleurs possible de s’inscrire à ce service sur le site de la Municipalité.