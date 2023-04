Nicolet veut acquérir un boisé pour en faire un parc pour ses citoyens

On doit faire des démarches légales pour ça , explique la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois. On souhaite bien prendre le temps de l’expliquer [au conseil municipal] parce que, parfois, le mot exproprier peut faire peur, mais c’est quand même une démarche légale, un pouvoir qu’on a.

La Ville a l’intention de maintenir la bande boisée qui se trouve le long de la piste multifonctionnelle qui est déjà utilisée par les gens, que ce soit pour faire du ski de fond, de la raquette, de la marche ou du vélo.

« On souhaite garder cet espace vert et le laisser à l’utilisation de nos citoyens et citoyennes. »