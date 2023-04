Certains nouveaux arrivants peinent à percer le marché du travail

Le Nord de l’Ontario enregistre un nombre relativement croissant de nouveaux arrivants francophones, bien que de façon inégale selon les régions.

Les francophones qui viennent s’installer au Nord proviennent en grande partie du continent africain.

Par exemple, la population africaine du Grand Sudbury a bondi de 585 à 1350 personnes au cours des cinq dernières années, selon Statistique Canada.

Ornella Maryse Ouedraogo en fait partie.

D’origine burkinabée, elle est arrivée à Sudbury en septembre 2022 en provenance de Trois-Rivières, au Québec.

Même si elle venait s'y établir pour les études, elle devait chercher un emploi pour vivre. Cependant, trouver où se loger n’a pas été facile.

Finalement, quelqu’un m’appelle pour me dire qu’il venait de recevoir mon CV et [pour me demander] si j'étais toujours disponible pour cet emploi. Je ne me souvenais plus de quel emploi il s’agissait, j'avais tellement envoyé de demandes [que j’étais dépassée]. J’avais arrêté, j’avais été fatiguée de postuler , déclare Ornella Maryse Ouedraogo.

Elle est suppléante au Carrefour francophone de Sudbury depuis décembre dernier.

Sénégalais d’origine, Assane Dioum est arrivé dans le Nord de l’Ontario en 2018.

Il ne lui a pas été facile à lui non plus de trouver un emploi à son arrivée.

Assane Dioum s'était dirigé à Hearst pour y poursuivre ses études postsecondaires en administration des affaires. Photo : Assane Dioum

Au début, c’était un peu compliqué. Par la suite, c’est par le biais d’un ami qui vivait dans la même ville que moi, qui m’a référé au McDonald’s de Kapuskasing, où j’ai commencé à travailler , explique-t-il.

Les choses se sont compliquées davantage à la fin de son premier cycle à l’université.

J’envoyais au moins, chaque jour, 10 demandes d’emploi sur les plateformes de recherche d’emploi , raconte Assane Dioum.

Ce n’était pas facile parce que je n’avais pas d'expérience. Je me suis finalement résolu à commencer à chercher aussi dans d’autres villes. Cela m’a pris deux mois pour avoir un emploi dans mon domaine , confie-t-il.

Facteurs désavantageux

Certains nouveaux arrivants francophones s'intègrent difficilement en Ontario à cause de leur non-maîtrise de l’anglais.

Cependant, Ornella Maryse Ouedraogo note qu’il y a d’autres facteurs qui font en sorte qu’ils ne trouvent pas d'emploi.

« Au départ, je pensais que c’était la barrière de la langue anglaise, que je ne parlais pas. À la longue, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement la langue qui était la barrière : il y avait d'autres facteurs, comme la discrimination et le manque d’expérience. » — Une citation de Ornella Maryse Ouedraogo

Le fait que les nouveaux arrivants et les étudiants de l'étranger ne soient pas familiariséss avec les gestionnaires et les personnes-ressources pour l’embauche de personnel les défavorise aussi.

C’est du moins l’avis de la responsable du Centre de développement des compétences de l’Université de Hearst, Anne-Marie Cantin.

Il y a des barrières additionnelles qui sont imposées à nos étudiants provenant de l'étranger. On a des communautés qui se fient à "qui connaît qui". C’est une barrière importante aux étudiants qui nous arrivent , lance-t-elle.

L'Université de Hearst accueille de nombreuses étudiantes et étudiants de l'étranger. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mme Cantin se réjouit que grâce à l’encadrement de l’Université, les choses évoluent dans le bon sens.

On a des mécanismes pour aider ces gens à se réseauter, à connaître nos différents employeurs et des exigences du marché professionnel, pour qu'ils aient une transition facile et parviennent à trouver du travail , explique-t-elle.

C’est dans ce cadre que l’Université a eu l’idée de faire un jumelage qui lie les étudiants aux employeurs. Déjà, l'initiative porte fruit, selon Anne-Marie Cantin.

Ça a des avantages avec notre communauté étudiante. Elle réussit bien à se créer des liens avec des gens et accède à de bons postes , se félicite-t-elle.

Bien comprendre le système

Assane Dioum a finalement quitté le Nord pour chercher un poste permanent ailleurs.

Il travaille actuellement comme spécialiste en acquisition de talents dans un conseil scolaire de la région de Toronto.

Il prodigue des conseils aux autres nouveaux arrivants en quête d’un emploi. Il préconise fortement de se fixer des objectifs et de gravir les échelons petit à petit, en commençant par le bas.

Il faut se fixer un but à long terme et élaborer des objectifs à court et à moyen terme pour arriver à un stade qu’on s’est fixé. En tant que jeune, si tu veux faire une carrière dans la vie, il ne faut pas trop se concentrer sur l’argent au début. Avec le cumul d’expérience, tu auras de la valeur sur le marché du travail , suggère-t-il.

Avec les informations de Raphaël Robitaille