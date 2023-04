Un reel ben beau, ben triste présenté au Rideau Vert, 40 ans après sa création 

Il s’agit de la première pièce de la dramaturge abitibienne, née à Barraute, qui a d’abord été présentée en 1978 à Rouyn-Noranda. L’histoire est inspirée de la propre adolescence de l’autrice, alors qu’elle est tombée amoureuse du fils aîné d’une famille pauvre de la région.

Les nombreuses fois où elle l’a visité, au fond du rang où il habitait, Jeanne-Mance Delisle a été témoin de choses qui l’ont marquée à jamais.

L’amour charnel et sexuel qu’éprouve le père pour l’une de ses filles, Pierrette, plonge la famille dans un climat de tensions , explique sur son site le Petit Théâtre du Vieux Noranda, qui a présenté la pièce en 2021.

Fascinée par la mère et captivée par la fille, amoureuse du fils et apeurée par les manœuvres du père, Jeanne-Mance devient l’oreille attentive aux confessions effrayantes des uns et des autres. La pièce mise en scène par Marc Béland sera présentée du 27 septembre au 28 octobre au Théâtre du Rideau Vert.

La machine de Turing en janvier 2024

La saison 2023-2024 du théâtre s’amorcera un mois plus tôt avec la présentation de L’ombre, une coproduction du Rideau Vert et du Théâtre français du Centre national des Arts. La pièce imaginée par le Collectif 2023 mettra en scène neuf artistes nouvellement sortis des écoles de théâtre.

Ensemble, ils exploreront l’ombre comme matériau de création et laisseront les idées et les images surgir, libres et entières, pour peu à peu prêter forme à une création inédite rendant hommage à l’ambiguïté et au doute , a résumé le théâtre dans un communiqué.

Benoît McGinnis dans le rôle d'Alan Turing, célèbre mathématicien interprété notamment par Benedict Cumberbatch, dans le film «The Imitation Game » Photo : fournie par le Théâtre du Rideau vert

Parmi les autres productions au programme, on peut aussi souligner La machine de Turing, une pièce qui a remporté plusieurs prix Molière, qui récompense le meilleur du théâtre français depuis 35 ans. La création mettant en vedette Benoît McGinnis porte sur le célèbre mathématicien britannique Alan Turing, dont la prodigieuse invention a contribué à écourter la Deuxième Guerre mondiale.

Rappelons aussi que La traversée du siècle, pièce colossale écrite par Alice Ronfard à partir de l'œuvre de Michel Tremblay, sera présentée au Rideau Vert, tout comme dans six autres théâtres montréalais. Une seule représentation, d’une durée de 12 h, y sera donnée le 8 juin 2024.

Pierre Brassard de retour pour 2023 revue et corrigée

L’animateur et humoriste Pierre Brassard, qui a été accueilli l’an dernier dans l’équipe de la revue humoristique de fin d’année Revue et corrigée, sera de retour du 29 novembre 2023 au 7 janvier 2024. Il sera entouré de Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon, Marc St-Martin.

Pour la quatrième année consécutive, la mise en scène du spectacle sera assurée par Natalie Lecompte, épaulée par Luc Michaud à la script-édition.

La programmation complète de la saison 2023-2024 du Rideau Vert est disponible sur le site du théâtre  (Nouvelle fenêtre) .