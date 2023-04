Quatre mois après la tempête et le chaos de Noël, l’aéroport de Vancouver

En décembre dernier, des milliers de passagers se sont retrouvés coincés à l’aéroport durant le temps des Fêtes à cause des intempéries qui ont entraîné l’annulation et le retard de nombreux vols.

« Notre promesse en matière de sécurité a été tenue. Notre engagement en matière de service à la clientèle, lui, ne l’a pas été. » — Une citation de Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Vancouver

Pour éviter qu’un scénario de ce genre ne se répète, l’aéroport s’engage notamment à améliorer les opérations hivernales et irrégulières.

Une tempête de neige s'est abattue sur le sud de la Colombie-Britannique juste avant les Fêtes. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De nouveaux équipements de surveillance météorologique en temps réel seront installés et de nouveaux protocoles aux portes d’embarquement s’assureront que les avions à l’arrivée pourront débarquer les passagers en 30 minutes après leur sortie de piste, et des équipements hivernaux, comme des stocks de liquide de dégivrage, seront ajoutés.

Nous voulons renforcer la confiance des passagers, malgré le fait que nous traversons une période post-pandémie difficile en matière d’emploi, associé à des événements météo sans précédent liés aux changements climatiques, dit la PDG de YVR , Tamara Vrooman.

L’Aéroport s’engage aussi à recruter davantage de personnel et à en faire plus en matière de formation.

Des centaines de bagages n'étaient toujours pas réclamés le 29 décembre dernier à l'aéroport de Vancouver, une semaine après de nombreux retards et annulations. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Le plan d’action publié par l’aéroport de Vancouver, qui arrive au deuxième rang des aéroports les plus achalandés du pays après Toronto, présente en tout 25 mesurs articulées autour de cinq grands domaines, dont l’amélioration des communications avec les passagers et le public et l’accélération des investissements dans la technologie et les données.

Jusqu’ici, une dizaine de mesures ont déjà été mises en place, selon l’aéroport.

En décembre dernier, environ 1300 vols ont été annulés durant la période des Fêtes, ce qui a touché plus de 180 000 passagers.