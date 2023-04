Catherine Fournier est la victime d’Harold LeBel

L’ordonnance de non-publication sur l’identité de la victime a été levée à la demande de Mme Fournier afin qu’elle puisse prendre la parole publiquement dans le contexte de la diffusion d’un documentaire relatant son parcours dans le système judiciaire.

La principale intéressée a d'ailleurs fait une publication sur son compte Instagram mardi matin, expliquant les raisons qui la poussent à raconter son histoire.

Maintenant que l'identité de Catherine Fournier est dévoilée, certains détails évoqués lors du procès d'Harold LeBel peuvent être révélés au grand public.

L’agression qu’elle a subie s’est déroulée le soir du 20 octobre 2017, dans la foulée d’une tournée régionale menée par Harold LeBel et Catherine Fournier, alors tous deux députés du Parti québécois (PQ).

Ils étaient à Rimouski pour y présenter, notamment, le plan de lutte contre la pauvreté de leur parti.

Les deux députés lors de leur rencontre avec des groupes communautaires à Rimouski en octobre 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Huot

À cette époque, Jean-François Lisée était le chef du PQ . Catherine Fournier avait été élue députée de Marie-Victorin lors d’une élection partielle en décembre 2016, après la démission de Bernard Drainville, qui était retourné travailler dans les médias.

Il s’agissait donc des premiers pas de Mme Fournier à titre d’élue provinciale, un contexte que la victime a souligné lors de sa déclaration à la fin du procès, en janvier dernier.

Imaginez être agressée sexuellement par une personne avec qui vous devez travailler au quotidien, disait Mme Fournier. Une personnalité politique respectée, hautement appréciée de tous, qui connaît tout le monde, alors que vous, vous êtes nouvelle dans un milieu où vous cherchez à faire vos preuves.

À la suite de l’agression, Catherine Fournier avait tout de même décidé de poursuivre sa tournée régionale en présence de son agresseur. Elle avait aussi choisi de ne pas parler des gestes posés par Harold LeBel à l’état-major péquiste, par crainte de répercussions sur sa propre carrière professionnelle.

Je ne voulais pas parler de ce qui s’était passé à mon parti politique, aux gens qui travaillaient au sein du parti parce que, instinctivement, je me disais que j’étais la petite nouvelle, ça fait quelques mois que je suis élue, j’ai 25 ans. Lui est là depuis 30 ans, tout le monde l’aime, tout le monde l’apprécie. Il n’y avait pas plus figure consensuelle que lui, autant au Parti québécois qu’à l’Assemblée nationale , a-t-elle affirmé lors de son témoignage en cour.

« Je ne voulais pas de troubles. Je ne voulais pas causer de vagues. » — Une citation de Catherine Fournier, victime d'Harold LeBel

Aux élections provinciales de 2018, lorsque le PQ est passé de 28 à 10 députés à l’Assemblée nationale, la proximité des deux élus dans le cadre de leur travail a toutefois été exacerbée.

Catherine Fournier a nommé cette élection comme un tournant dans son processus de dénonciation, lors de son témoignage en cour. Elle côtoyait alors beaucoup plus fréquemment Harold LeBel et a affirmé que des souvenirs de son agression lui sont revenus en tête .

Craintes face à la médiatisation du procès

L’arrestation au printemps 2020 de l’ancien chef du PQ André Boisclair et sa condamnation pour agression sexuelle ont aussi été des événements qui ont alimenté la réflexion de Mme Fournier. Elle a alors constaté que l'identité de la victime avait été protégée et n’avait pas été diffusée dans les médias.

J’ai commencé à me sentir vraiment mal dans ma peau en me disant que si, moi, je ne dis rien [sur mon agression], et en plus j’étais sur toutes les tribunes à inviter les gens à dénoncer [...], je ne veux pas avoir ça sur la conscience , a-t-elle expliqué en cour.

Catherine Fournier a ensuite officiellement porté plainte contre Harold LeBel, à l’été 2020, après avoir obtenu l’assurance que son identité demeurerait confidentielle. Elle craignait une tempête médiatique puisque Harold LeBel, tout comme elle, était une personnalité publique.

Harold LeBel lors de son accusation d'agression sexuelle en décembre 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Malgré l’interdiction de publication ordonnée dès l’arrestation d’Harold LeBel en décembre 2020, des informations permettant d’identifier Catherine Fournier ont cependant circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Cela a pris 60 minutes avant qu’un tweet d’un journaliste indique que la victime était une députée à l’Assemblée nationale et donne la date de l’agression , a raconté Mme Fournier lors du procès. [Le DPCP] m’avait dit qu’ils ne donneraient pas la date. J’étais complètement en miettes.

« Tous les journalistes m’ont texté [le jour de l’arrestation]. » — Une citation de Catherine Fournier

C’est ensuite en mars 2021 que le journaliste Mathieu Carbasse a approché Catherine Fournier pour un projet documentaire. Un projet que la victime a qualifié en cour d’ approche différente .

Elle a alors accepté d’y participer puisqu’elle n’y voyait pas de sensationnalisme , mais une manière de contribuer à démystifier les étapes du processus judiciaire .

C’est pour permettre la diffusion de ce documentaire produit par Québecor que l’ordonnance de non-publication a été levée.

Catherine Fournier a quitté le Parti québécois en mars 2019 pour siéger comme députée indépendante.

Lors du procès, elle a réitéré que cette décision avait été motivée par des raisons politiques , et non en lien avec l’agression vécue.

En novembre 2021, elle a été élue mairesse de Longueuil en récoltant 61 % des voix.

