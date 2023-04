La résilience d’Éva Strady devenue intervenante au Centre de prévention du suicide

Le 19 mai 2018, Cédric Gouillart quittait sa résidence de Laterrière, pour ne jamais revenir. Les services d'urgence et de nombreux bénévoles s'étaient mobilisés pour tenter de le retrouver.

Il a été déclaré mort en août 2019.

Il y a eu beaucoup de recherches. Mais on en a déduit avec beaucoup d'indices qu'on avait, que c'était des idées suicidaires ou une démarche pour passer à l'acte , raconte Éva Strady.

Cinq ans plus tard, le temps a fait son œuvre, confie-t-elle. Sa famille arrive maintenant à avancer, malgré l'absence et les questions qui ne trouveront jamais réponse.

Dernièrement, vu que ça va faire cinq ans et que la date approche, c'est un peu plus émotif, mais ce n'est pas aussi violent et émotif que ça pouvait l'être au un an ou deux ans. J'ai fait beaucoup de travail sur moi , partage-t-elle.

Avant la mort de son père non-biologique, Eva Strady avait entrepris des démarches pour changer son nom de famille pour celui de Cédric Gouillart. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Le cheminement d'Eva est exceptionnel, et sa résilience est inspirante. Aujourd'hui, c'est elle qui vient en aide aux personnes en détresse ou endeuillées, en tant qu'intervenante psychosociale au Centre de prévention du suicide 02.

J'aime m'inspirer de mes expériences et en tirer le plus de positif possible. Alors je me suis lancée. J'avais envie de comprendre l'autre côté, ceux qui aident, et de faire connaître les services pour que les gens qui vivent la même chose que moi puissent savoir qu'on est là , renchérit la jeune femme.

Au téléphone et en ligne

Au bout du fil au 1-866-APPELLE ou derrière son clavier pour clavarder en ligne, Eva accueille la souffrance des autres avec la plus grande empathie. Elle comprend parfaitement ce que ces personnes traversent.

C'est arrivé que j'aie parlé à des personnes au téléphone et j'ai senti que le lien de confiance se créait plus facilement , souligne-t-elle.

La jeune femme se déplace également aux quatre coins de la région pour faire connaître les services de l'organisme. Le groupe d'entraide Transition, destiné aux hommes, lui tient particulièrement à cœur.

Moi c'est mon père à qui c'est arrivé. Selon ce que moi j'ai vécu, je sens que je peux aider un peu plus ces hommes-là à travailler sur les stéréotypes masculins, le deuil, la gestion des émotions [...]. Il y a beaucoup de stéréotypes comme quoi un gars, ça ne demande pas d'aide. Nous on dit que demander de l'aide, c'est fort. Un homme, ça a le droit de vivre des émotions, ça a le droit de pleurer , insiste l’intervenante.

Vous avez besoin d'aide pour vous ou un proche? Sur le web : www.suicide.ca (Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre)  (site web externe)

 (site web externe) Par téléphone : 1 866 APPELLE [277-3553]

Par texto : 535353

D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, si vous ne réussissez pas à avoir accès à un psychologue, sachez que le Centre de prévention du suicide peut vous aider.

Il faut prendre le temps de venir ventiler. On est des ressources gratuites et confidentielles. Si le temps d'attente est long, prenez le temps de venir ventiler à nous. Si le besoin de parler est là, on est des intervenants formés qui vont vous écouter sans limites de temps , promet-elle.

Qui sait, vous tomberez peut-être sur Éva, qui a su se relever et trouver un sens à la vie, sans son père.