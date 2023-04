Après le scénario catastrophe de 2022, Hay River se prépare à la débâcle du printemps

Plusieurs résidents craignent les prochains jours, lorsque la température montera et que la neige fondra, selon la directrice de l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest, Mila Benoit.

« C’est sûr que ça fait jaser en ville. Il y a des personnes plus inquiètes que d’autres, selon où elles habitent. [...] Il y a du monde qui a été fortement touché, et [ces gens] sont encore traumatisés. » — Une citation de Mila Benoit, directrice, Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest

Mila Benoit dit que la population de Hay River est inquiète à l'approche de la crue des eaux, mais aussi frustrée avec la lenteur de la reconstruction et de la restauration. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

En mai 2022, c’est pratiquement toute la communauté de 2400 personnes qui a fui la crue des eaux qui avait atteint des secteurs jamais inondés auparavant. Le coût estimé des dommages causés par ces inondations qualifiées d’historiques est de plus de 174 millions de dollars.

Rachel Cook, qui vit au centre-ville, se souvient des heures précédant l’ordre d’évacuation. Quand on a vu l’eau arriver, on s’est dit : " Wow, c’est vraiment sérieux parce que l’eau n’est jamais arrivée là." [...] Les alarmes sur les téléphones, ça n’arrêtait pas de sonner. J’ai trois enfants, alors c’est là qu’on a décidé de ne pas attendre à la dernière minute, puis de partir.

Rachel Cook vit au centre-ville de Hay River. Bien que sa maison n'ait pas été inondée en 2022, les rues avoisinantes l'ont été. Elle dit avoir déjà commencé à recevoir des courriels de la ville en préparation de la débâcle du printemps. Photo : Fournie par Rachel Cook

La Ville se prépare

La Ville de Hay River dit avoir tiré les leçons des inondations de 2022 et se préparer en conséquence. La leçon la plus importante que nous ayons apprise est que les inondations peuvent se produire en dehors de la zone d'inondation précédemment définie , explique l'agent administratif principal de Hay River, Glenn Smith.

Le mois dernier, le comité de gestion des urgences, comprenant 21 organismes, dont la Ville de Hay River, a participé à une simulation d’exercice sur maquette. Au cours de l’exercice, trois scénarios d'inondations ont été testés.

Le scénario le plus grave comprend une inondation à l'échelle de la communauté, une évacuation massive, des sauvetages, des pertes humaines et la remise en état des biens et des infrastructures publics et privés , explique Glenn Smith. Ce scénario reproduit essentiellement l'inondation de 2022 à Hay River, à l'exception des pertes humaines.

Parmi les autres leçons apprises figure la communication avec les résidents, comme l'explique Mila Benoit. L’année dernière, les rapports montraient que [le niveau de l’eau] était définitivement plus haut [...] et il n’y a pas eu assez de mesures prises pour nous en informer , dit-elle.

La Ville a récemment lancé une campagne sur les médias sociaux et sur le web, invitant les résidents à se préparer au pire scénario. Une mise à jour de son plan d’urgence a aussi été publiée ainsi qu’une carte provisoire des zones à risque des inondations, basée sur les inondations de 2022.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La Ville de Hay River a préparé une carte préliminaire des zones inondables en 2023, à partir des zones qui ont été inondées en 2022. Les secteurs de Paradise Gardens, Cranberry, Saskatoon et le centre-ville ont tous été inondés pour la première fois en 2022. La Ville prépare, avec l'aide d'autres ordres de gouvernement, une carte officielle des zones à risque, qui sera publiée plus tard en 2023. Photo : Fournie par la Ville de Hay River

La communauté se remet encore de 2022

Beatrice Lepine, une aînée qui vit sur l’île Vale, n’est pas trop inquiète à l’arrivée de la crue printanière. Je ne sais pas si la débâcle sera aussi dramatique que l’an dernier , dit-elle. Je me sens beaucoup plus confiante cette année.

Beatrice Lepine raconte que les évènements de 2022 ont été horribles, surtout pour ceux qui ont été inondés pour la première fois. Photo : Fournie par Beatrice Lepine

En revanche, elle tente toujours de se remettre des inondations de 2022. Elle dit être découragée par la bureaucratie et la lenteur du gouvernement territorial qui a promis de venir en aide aux sinistrés de 2022 par son aide financière en cas de sinistre. Les inondations ont endommagé les fondations de sa maison, et rien n’a encore été réparé. J’ai de la difficulté à obtenir un devis pour les travaux de restauration , explique-t-elle.

« Je suis restée dans ma maison parce que j’ai des chiens, et je prends soin d’un membre de ma famille qui souffre de démence. Ce n’est pas facile de vivre dans une chambre d’hôtel. [...] Mais, parfois, j’ai peur que [les fondations] s’effondrent. » — Une citation de Beatrice Lepine, résidente de Hay River

Elle dit aussi que le rapport d’ingénierie fourni par le gouvernement est impossible à comprendre. J'ai demandé de l'aide pour que quelqu'un vienne examiner ce rapport d'ingénierie et établisse une liste de ce qui doit être fait en langage clair. Ils ont refusé. Ils m'ont dit que ce genre d’aide n’est pas fourni.

Radio-Canada a demandé une entrevue au ministère des Affaires municipales et communautaires, qui n’y a pas répondu avant la publication de cet article.

Niveaux d’eau plus bas que la moyenne

Pour le moment, les conditions des cours d’eau sont favorables. Les facteurs favorables incluent des niveaux d’eau plus bas dans le bassin de la rivière Hay comparativement à l’an dernier, légèrement inférieurs à la moyenne historique , dit Glenn Smith.