Des participants recherchés pour le nettoyage printanier annuel de Toronto

La Ville demande aux citoyens et groupes intéressés de participer au nettoyage de s’enregistrer sur son site web. Il s’agit d'une mesure pour éviter que plusieurs groupes se retrouvent à nettoyer le même endroit. Les entreprises et institutions d’éducation torontoise sont également encouragées à se joindre à l'effort de nettoyage.

Les participants sont invités à porter des gants et des vêtements qui assurent leur sécurité. Il leur est aussi recommandé de s'armer d’une trousse de premiers soins et de ne pas ramasser de seringues, de métaux et d'équipement médical usagé.

Les déchets dangereux comme les piles, les conteneurs d’aérosols et les tubes fluorescents et réservoirs de propane devraient être mis de côté pour être recyclés d’une manière sécuritaire.

Le nettoyage printanier de Toronto est le plus grand nettoyage municipal au Canada. Il s’agit d'une campagne annuelle qui remonte à 2004.