Changement de nom de l’U de M : un rapport coûteux qui ne fera pas de recommandation

Les deux personnes qui seront responsables de produire ce rapport doivent être nommées sous peu, a fait savoir le président du conseil d’administration de l’Université de Moncton, Denis Mallet.

Ils devront rédiger un rapport indépendant qui sera rendu public.

Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Ce rapport abordera le contexte historique et social du nom Moncton et devrait aussi se pencher sur le coût du changement de nom, en plus des effets directs et indirects d’une telle modification, selon M. Mallet.

Se référer à des experts et à d’autres universités

Les personnes chargées du rapport pourraient se référer à des experts et à d'autres universités qui ont effectué le même processus, comme l'Université métropolitaine de Toronto, anciennement l'Université Ryerson.

Cependant, le rapport ne donnera aucune recommandation au conseil d’administration de l'Université de Moncton. Lui seul décidera d'aller de l'avant ou non avec le changement de nom.

Le campus de Shippagan de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Nous voulons un rapport bien documenté pour fournir des réponses intelligentes aux gens qui sont d’accord ou qui ne sont pas d’accord , explique Denis Mallet.

Si le rapport nous démontre qu'il y a un avantage marqué de continuer le processus de révision de nom, on va le continuer. Si, au contraire, les informations qui ont été recueillies nous indiquent que le risque pour l'université, pour toutes sortes de raisons, est beaucoup trop élevé, la réponse viendra dans ce sens-là , a-t-il indiqué.

Garder le dossier bien vivant

L'instigateur de la pétition qui demandait le changement de nom de l'Université de Moncton, Jean-Marie Nadeau, ne veut pas que le dossier tombe dans l'oubli. Ce qui traîne ramasse la poussière , estime M. Nadeau, qui craint un processus trop long.

Il reste cependant satisfait que l'Université de Moncton poursuive sa réflexion. Il se donne le mandat de garder la question vivante dans l'espace public.

Jean-Marie Nadeau devant l'enseigne à l'entrée du campus de Moncton de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

On va tout faire pour garder le dossier chaud , explique Jean-Marie Nadeau. Je pense que c'est bien parti. On aurait pu avoir une catastrophe samedi passé. Ils auraient bien pu décider de mettre fin au dossier. Qu'ils investissent de l'argent est bon signe. Ils ne vont pas jeter l'argent par les fenêtres.

Coût total de l'opération : quelques centaines de milliers de dollars.

Les étudiants doivent être consultés

La Fédération étudiante du campus de l'Université de Moncton n'a pas pris position dans le dossier mais souhaite que les étudiants soient consultés pendant la production du rapport.

Nous voyons la décision du conseil d’un bon œil et ce sera un processus rigoureux. On veut quand même sonner un peu une petite cloche et rappeler que les étudiants doivent participer à ce processus. Il faut s'assurer de faire entendre la voix des étudiants et des étudiantes et s'assurer que le processus est le plus juste possible, le plus rigoureux possible , demande son président, Étienne Bélanger.

Le conseil d’administration de l'Université de Moncton vise le mois de septembre pour le dépôt du rapport.

