Grève des enseignants au Nouveau-Brunswick : « à ce moment-ci, on n’est pas rendus là »

Pendant que les enseignants poursuivent leurs manifestations un peu partout dans la province, le syndicat espère encore que la conciliation permette d’éviter un conflit de travail. La coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, affirme que pour le moment la grève n’est pas envisagée.

Tout dépend de comment va aller la période qui va commencer bientôt, qui est le comité de conciliation. On a toujours espoir qu’à la fin de cette conciliation-là, on aura une entente , dit-elle.

Le syndicat dit que la Commission du travail et de l'emploi a accordé le comité de conciliation, et que les détails sur sa tenue seront annoncés ultérieurement.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, dit souhaiter une entente négociée avec les enseignants. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, répète qu’il souhaite une entente négociée. Le ministre n’est pas lui-même directement impliqué dans le processus de négociation.

Je crois comprendre que les parties restent prêtes à revenir à la table si elles pensent qu'elles peuvent faire bouger les choses sur les questions en suspens , dit le ministre Hogan.

Plusieurs étapes avant une grève

Si jamais les discussions au comité de conciliation ne donnaient pas les résultats escomptés par les deux parties, le syndicat précise qu’il pourrait adopter une série de moyens de pression avant d’en arriver à une grève. Du côté échéancier, ça dépend combien de temps ça va durer ce comité-là , précise Nathalie Brideau.

« On a plusieurs cartes dans nos manches avant de se rendre à la grève. » — Une citation de Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick

Le syndicat ne précise pas, toutefois, quels moyens de pression pourraient être adoptés. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une grève du zèle, comme cela s’est fait au début des années 2000.

La coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, espère que le processus de conciliation permettra d'en arriver à une entente. Photo : Radio-Canada

Nous par le passé, on arrêtait, par exemple, tout ce qui était le parascolaire, tout ce qui était après les heures de classe dans le fond, l’école finit, on reste jusqu’au temps qu’on doit rester et après on quittait. Mais est-ce que ça prendrait cette forme-là, je ne le sais pas , dit-elle.

La grève n’est pas exclue

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick n’exclut toutefois pas à terme le recours à une grève de ses membres.

« Il faut qu’on ait cette option là au bout de la ligne. » — Une citation de Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick

Une manifestation d'enseignants au centre-ville d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Tout bon syndicat, quand on est en contexte de négociation, on doit se préparer à toute éventualité. De vous dire qu’on en a jamais parlé, ce serait vous mentir. Mais à ce moment-ci, on est pas rendus là, on souhaite que cette campagne de pression, cette campagne médiatique, va porter fruit , soutient la coprésidente du syndicat.

Nathalie Brideau estime qu’il est trop tôt pour dire quand une grève serait déclenchée, si l’option était retenue.

Le recours à des briseurs de grève peu probable

À l’automne dernier, le gouvernement conservateur de Blaine Higgs a apporté des modifications législatives qui permettent le recours à des briseurs de grève. Ainsi le gouvernement peut maintenant embaucher des employés non-syndiqués durant une grève.

Les enseignants disposent de toute une gamme de moyens de pression avant d'en arriver à un éventuelle grève, comme ces manifestations qui se rendent devant les bureaux des députés. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Cette mesure, qui a été largement dénoncée, ne devrait pas avoir d’effet sur les enseignants, dans l’éventualité d’une grève.