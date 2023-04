La mairesse de Sherbrooke se sépare de son directeur de cabinet

Claude Dostie n'occupe plus le poste de chef de cabinet de la mairesse Évelyne Beaudin.

Les élus ont reçu un courriel, lundi, de la part de la présidente du conseil municipal et membre du comité exécutif, Danielle Berthold, à cet effet.

Dans ce message, dont nous avons obtenu copie, on peut notamment lire ceci : « Un court message pour vous signifier que Claude Dostie n’occupe plus le poste de directeur de cabinet de Mme Beaudin. En tout respect pour M. Dostie et Mme Beaudin, je demande votre collaboration en lien avec cette situation ».

L'actuel attaché de presse de la mairesse, Steve Roy, occupera dorénavant les fonctions de directeur du cabinet de la mairie.

Si la conseillère Hélène Dauphinais n’a aucune idée des motifs qui ont mené à cette séparation, elle soutient toutefois avoir eu vent [que] ça n’allait pas très bien depuis quelques semaines . Cette dernière soupçonne que le style de gestion de la mairesse est en cause.

Claude était un morceau important de l'équipe, mais un manque d'arrimage entre la mairesse et le directeur de cabinet, ça a aussi ses conséquences pour une équipe et pour faire avancer des dossiers de front. On perd une personne ultra compétente, j'ai beaucoup apprécié son apport à l'équipe, je lui souhaite le meilleur , a quant à elle souligné la conseillère Laure Letarte-Lavoie dans un message texte à Radio-Canada.

Claude Dostie était lié à Évelyne Beaudin depuis de nombreuses années. Ils avaient d'ailleurs participé, avec d'autres Sherbrookois, à la fondation de la coalition Mouvement Sherbrooke démocratie il y a dix ans. Il occupait le poste de directeur de cabinet depuis la dernière élection, en novembre 2021.

Malgré nos tentatives, il nous a été impossible de discuter à ce propos ni avec la mairesse, Évelyne Beaudin, ni avec Claude Dostie.