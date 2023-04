Éducation : près d’un enseignant sur cinq non légalement qualifié en Outaouais

Près d’un enseignant sur cinq en Outaouais est non légalement qualifié (NLQ), selon des données des centres de services scolaires (CSS) de la région. Un phénomène en hausse constante et appelé à s’accentuer dans les années à venir, d’après des intervenants du milieu.

Selon des chiffres transmis à Radio-Canada, les quatre centres de services scolaires de la région employaient au total 3845 enseignants, en février dernier. De ce nombre, 703 étaient non légalement qualifiés, une proportion d’un peu plus de 18 %.

C’est au Centre de services scolaire (CSS) des Hauts-Bois-de-l’Outaouais que la pénurie d’enseignants qualifiés était la plus marquée à la même période. Sur un total de 290 postes d’enseignants, on comptait 122 enseignants non légalement qualifiés, c’est-à-dire environ 42 %.

Pour les CSS au Cœur-des-Vallées, des Draveurs et des Portages-de-l’Outaouais, ce pourcentage s’élevait respectivement à 19 %, 18 % et 14 %.

Seuls les CSS au Cœur-des-Vallées et des Portages-de-l’Outaouais ont pu fournir à Radio-Canada les données des cinq dernières années. En 2018-2019, la proportion d’enseignants non légalement qualifiés y était de 5 % et 6 %.

Les enseignants des centres de services scolaires peuvent travailler autant auprès des élèves des niveaux préscolaires, primaires ou secondaires, que dans des centres d’éducation pour adultes et des centres de formation professionnelle.

Du personnel non légalement qualifié ou des bris de service

Le nombre d’enseignants non légalement qualifiés est élevé depuis plusieurs années au CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, et il continue d’augmenter, selon son directeur général, Denis Rossignol.

« On n'est pas encore rendu au bris de service. [...] Il y a des journées ou des moments où on est plus fragiles, mais on ne peut pas dire qu’on est [en bris de service]. » — Une citation de Denis Rossignol, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Notre centre de service est en milieu rural à 100 %. [...] Toutes nos écoles sont en milieux défavorisés, donc ça veut dire que ça crée aussi beaucoup d'incertitudes , rappelle-t-il. Les parents ont des inquiétudes, et c'est normal, mais en même temps, c'est le choix entre travailler avec quelqu'un qui n’a pas les qualifications [...] ou de fermer, ou d'avoir des bris de service.

Il croit qu’il faut revoir les façons de faire pour régler la pénurie. À toujours faire la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Si on continue à travailler avec le vieux modèle d'un enseignant par classe avec quelques personnes qui soutiennent ces classes-là, il manque du monde, on a des difficultés , croit M. Rossignol.

Depuis le début de l’année, on a des gens qui nous ont quittés, des gens qui ont dû s'absenter pour toutes sortes de raisons , et il faut les remplacer, explique quant à lui le directeur général du CSS au Cœur-des-Vallées, Daniel Bellemare.

Daniel Bellemare est le directeur général du Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Parfois ces remplaçants sont détenteurs d’un brevet en enseignement, mais ce n’est généralement pas le cas, admet-il. On doit faire appel à des gens qui ont un baccalauréat, mais dans d'autres disciplines que celle de l'enseignement.

M. Bellemare croit que le recours aux enseignants non légalement qualifiés va continuer d'augmenter dans les prochaines années. Les gens qui ont un brevet sont difficiles à trouver. Les gens qui fréquentent les universités sont peu nombreux pour le nombre de postes qu'on a à doter , explique-t-il.

Plus d’inscriptions, mais plus de départs

Les inscriptions dans les programmes d’éducation à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) sont cependant en augmentation. Mais la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Nathalie Gauthier, rappelle que plusieurs enseignants quittent la profession tôt dans leur carrière.

On a de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes qui quittent la profession en dedans de cinq ans. C'est sans compter tous ceux qui se retrouvent soit en congé de maladie, soit en congé parental et tout ça , indique Nathalie Gauthier, qui espère une valorisation de la profession.

La syndicaliste rappelle que l’enseignement ne se résume pas qu’à la transmission de connaissances et d’apprentissages.

Nathalie Gauthier est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

C'est de la gestion de comportements, c’est de la gestion de classe, c'est beaucoup de choses en même temps , mentionne-t-elle. On peut imaginer aussi ceux qui se retrouvent dans le milieu, puis qui n'ont pas la formation, qui ne sont pas outillés, qui font ce qu'ils peuvent. [...] Ça peut être très difficile pour eux autres aussi.

Le psychoéducateur et professeur à l’ UQO, Carl Bouchard, abonde dans le même sens. Il affirme que le quart des enseignants qualifiés quittent la profession dans les cinq premières années de leur carrière en raison de la gestion de classe difficile.

On peut facilement imaginer que des gens qui sont non qualifiés vont éprouver davantage de difficultés , maintient M. Bouchard, rappelant que le nombre d’élèves en difficulté a aussi bondi depuis le début des années 2000.

Le psychoéducateur et professeur à l’UQO, Carl Bouchard Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le défi est énorme, selon lui. Si on n'est pas habitué, par exemple, d'œuvrer avec un enfant qui a été traumatisé ou qui a vécu d'importants stress dans sa vie, comment faire pour intervenir? Quelles sont les meilleures façons d'intervenir?

Si une personne n'a pas été formée pour pouvoir intervenir auprès d'élèves qui montrent de graves difficultés d'adaptation, on ne peut pas les blâmer. Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de les appuyer et essayer finalement de les soutenir là-dedans , martèle-t-il.

Encadrés et accompagnés

La directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Nadine Peterson, se veut rassurante. Même s’ils sont non légalement qualifiés, ces enseignants sont encadrés et accompagnés par leurs collègues, assure-t-elle.

Nadine Peterson est la directrice générale du Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Que ça soit du mentorat, de l'insertion professionnelle, un accompagnement personnalisé, un accompagnement de groupe, des séances d'information, c'est tous ces volets-là qu'on va toucher. La gestion de comportement, les élèves qui ont un handicap ou une difficulté d'apprentissage, c'est des choses que, sur le terrain, tu découvres , explique Mme Peterson.

Des programmes de formation ont aussi été mis en place par le gouvernement, notamment un Diplôme d’études supérieures spécialisées de 30 crédits à l’Université TÉLUQ dès l’automne, ou encore une maîtrise qualifiante en enseignement, souligne la directrice générale.

Au CSS des Draveurs, le nombre d’enseignants non légalement qualifiés a connu une croissance annuelle d’environ 50 enseignants au cours des dernières années, indique le directeur du service des ressources humaines, Pierre Girard.

Le CSS a cependant un objectif en tête : amener le plus grand nombre de gens non qualifiés à être qualifiés .

Pierre Girard est le directeur du service des ressources humaines au Centre de services scolaire des Draveurs. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On a des gens qui sont avec nous, non légalement qualifiés, depuis plusieurs années. Ils ont suivi plusieurs de nos formations, ici au centre de services, donc ils développent une certaine forme d'expertise et une aisance aussi en salle de classe pour intervenir auprès des élèves , fait valoir M. Girard.

Déjà plusieurs membres du personnel non légalement qualifiés sont aux études et en voie de devenir qualifiés, observe-t-il.